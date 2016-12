Uudistepäeva kokkuvõte 22. detsembril

Tänane uudistepäev tõi vähe selgust Berliini rünnaku korraldaja kohta, aga paljastas muu hulgas, kuidas idufirmad lobistavad välismaalastele soodustingimustel viisasid välja.

Saksamaa julgeolekuteenistused on üha suurema surve all selgitamaks, miks tuneeslasest mees, keda oli juba kuid salaja jälgitud ning kelle puhul oli märgatud mitmeid seoseid islamiäärmuslastega, õnnestus väidetavalt ikkagi korraldada esmaspäeval Berliini jõuluturul 12 inimelu nõudnud veokirünnak.

Kolmapäeval anti 24-aastase Tuneesia kodaniku Anis Amri kohta välja Euroopa vahistamismäärus, lisaks on võimud pannud tema tabamiseni viiva informatsiooni eest välja 100 000 euro suuruse preemia. Põgenema pääsenud kahtlustatava puhul on alust arvata, et ta on vägivaldne ja relvastatud ning ei saa ka välistada, et ta kavandab uusi terrorirünnakuid, vahendasid The Guardian, The Local, BBC ja erinevad Saksamaa väljaanded.

Mehe tabamise teeb keerulisemaks ka see, et väidetavalt on Euroopas viibimise jooksul kasutanud vähemalt kuut valenime ning esinenud kolme erineva riigi kodanikuna.

Iduettevõtete esindusorganiastsioonid on saanud riigi nii kaugele, et välismaalased, kes soovivad tulla meeskonnaga Eestisse iduettevõtet arendama, saavad lihtustatud korras viisa, juhul kui ekspertkomisjon ettevõttel idufirma tunnused tuvastab. Selleks moodustatakse siseministeeriumi juurde ärikiirendite ja ettevõtlusinkubaatorite esindajatest ekspertkomisjon, kelle otsusega start-up viisa taotlusi rahuldama hakatakse.

Siseministeerium on saatnud kooskõlastusringile ministri määruse eelnõu, millega esmakordselt defineeritakse iduettevõtte mõiste ja luuakse iduettevõtete esindusorganisatsiooni esindajatest koosnev ekspertkomisjon, mis hakkab hindama, kas firma on idufirma, et võimaldada välismaalastele lihtsam ligipääs Eesti ärikiirenditele. Ülejäänud välismaalastele, keda nö tavalised Eesti ettevõtted tahavad kohalike töökäte puudusel Eestisse tuua, need tingimused aga ei kehti.

Lühi- või pikaajaline start-up viisa koos elamisloaga, mille andmise üle ekspertkomisjon otsustab, annab välismaa kodanikele võimaluse lihtsustatud tingimustel Eestisse elama ja tööle asuda, st nad ei pea kõiki tüüptingimusi täitma, mida muidu välismaalastele esitatakse.

Rahvusvaheline Jalgpalliliit (FIFA) avaldas kolmapäeval aasta viimase edetabeli, milles Eesti koondis tõusis kuus kohta 116. positsioonile. Eestist suurema tõusu tegid vaid kaheksa positsiooni võrra kerkinud Indoneesia ning seitsme pügala võrra tõusnud Myanmar.

Venemaa president Vladimir Putin ütles neljapäeval kaitseministeeriumis toimunud koosolekul, et Moskva peab tugevdama oma relvajõudude tuumavõimekust. Riigipea sõnul peavad Venemaa tuumalõhkepäid kandvad ballistilised raketid olema võimelised läbima nii kaasaegseid kui ka tulevikus kasutusele võetavaid raketikilpe.

Lisaks nõudis Putin, et Venemaa relvajõudusid tuleb arendada tasakaalu silmas pidades ehk panustada tuleb kõikidesse väeliikidesse ja võimekustesse, sealhulgas täppisrelvastusse, sidevahenditesse ja kübersõja süsteemidesse, vahendasid TASS, Lenta, Interfax ja Yle.

President nentis, et Moskva peab tähelepanelikult jälgima muutusi jõudude tasakaalus ning julgeolekupoliitilisi arenguid maailma erinevates piirkondades, eriti aga Venemaa piiride lähedal. Putin rõhutas, et Venemaa peab olema võimeline rakendama kiirelt oma plaane riiki ähvardavate ohtude tõrjumiseks.

USA senaator, senati relvateenistuste komitee esimees John McCain teeb koos kahe senaatoriga Eestisse visiidi järgmisel nädalal.

McCain koos senaatorite Lindsay Grahami ja Amy Klobuchariga on Eestis 27. ja 28. detsembril ning kohtuvad president Kersti Kaljulaidi ja peaminister Jüri Ratasega, teatas USA saatkond Eestis. Kohtumistel on kõne all regionaalne julgeolek ning NATO plaanid Eestis.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras annab visiidi ajal McCainile üle kaitseväe teeneteristi, tunnustamaks senaatori panust Eesti julgeoleku tagamisse. USA senaatorite delegatsioon külastab ka Lätit, Leedut, Ukrainat, Gruusiat ja Montenegrot.

Neljapäevane Tallinna linnavolikogu istung võttis vastu linna 2017. aasta eelarve, mille sissetulekute ja väljaminekute kogumahuks kujunes 655,3 miljonit eurot; eelarve kogumaht on 10 protsenti suurem kui 2016. aastal. Eelarve vastuvõtmise poolt hääletas 44 linnavolikogu liiget, selle vastu hääletas 19 linnavolinikku.

"Tallinna linna 2017. aasta eelarve on kahtlemata investeeringute eelarve, milles on esikohale seatud hariduse edendamine ning ühistranspordi ja teedevõrgu arendamine ning korrastamine. Hariduse valdkonna investeeringuteks on kavandatud 29,7 miljonit eurot, ühistranspordile üle 25 miljoni euro ning teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks 51,7 miljonit eurot. Kokku on investeerimistegevuseks eelarves ette nähtud 166,4 miljonit eurot," ütles linnapea kohuseid täitev Taavi Aas pressiteates.

Prantsuse Rahvusrinde juhil Marine Le Penil on raskusi, et koguda kokku 20 miljonit eurot, mis on vajalikud tuleva aasta presidendi- ja parlamendivalimiste kampaaniateks, kuna raha saamine Vene pangast nurjus, teatas partei varahoidja.

Venemaa keskpank tühistas juulis Rahvusrinde laenuandja, Moskvas tegutseva First Czech Russian Banki (FCRB) litsentsi, vahendas Bloomberg.

Laekur Wallerand de Saint Justi sõnul ei ole partei siiani leidnud uut toetajat. Saint Just ütles, et ta otsib toetust rahvusvahelistelt rahastajatelt riikidest nagu Venemaa, kuna Prantsuse pangad on keeldunud tema parteid rahastamast.

"FCRB kaotamine oli meile tugev löök. Venemaa laen oli meie jaoks stabiilne ressurss. Nüüd me otsime jätkuvalt laenusid," rääkis Saint Just telefoniintervjuus.

Innuiitidel ja põlisameeriklastel aitasid Põhja-Ameerika karmis kliimas hakkama saada kümnete tuhandete aastate väljasurnud ürginimeste pärilikkusaine, viitab üksikasjalik geenianalüüs.

''Innuiitide ja põlisameeriklaste TBX15/WARS piirkond on küllaltki veider. See sarnaneb rohkem denisova inimeste pärilikkusainele kui teistele nüüdisaegsete inimeste omale. Neandertallaste DNA järjestustele veidi vähem, kuid siiski on kattuvus nüüdisinimestest parem,'' selgitas uurimuse esimene autor Fernando Racimo ERR Novaatorile. Pärilikkusaine lõik kujutab seega taas näidet, kuidas Aafrikast väljarännanud nüüdisinimesed karmima kliimaga juba kohastunud ürginimeste geenidest kiiret kasu lõikasid.

Põlisameeriklaste ja innuiitide jaoks näisid olevat eriti kasulikud geenide WARS2 ja TBX15 alleelid. Neist esimese täpse funktsiooni kohta eriti palju teada pole. Teisel on aga neid isegi liiga palju. ''Näiteks seostatakse seda näo arengu ja kujuga. Ent lisaks mõjutab see keharasva paiknemist ja soojuse tootmist lipiidide oksüdeerimise kaudu, mis on ilmselt praegusel juhul olulised,'' mõtiskles New Yorgi genoomika keskuses töötav Racimo. Samas rõhutas ta, et evolutsioon võis soodustada selle levikut ka teistel põhjustel.

