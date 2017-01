Reformierakonna juhatuse liige Jürgen Ligi. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Reformierakonna juhatuse liige Jürgen Ligi ütles, et kui annetus seotakse poliitikute konkreetse otsusega, siis see on põlastusväärne.

Ajaleht Postimees kirjutas teisipäeval, et vahetult enne aastavahetust tegid kaheksa suurettevõtjat parteidele kokku 800 000 euro suuruse annetuse ning annetajate väitel oli see tänutäheks kauaoodatud otsuste eest Eesti iibeprobleemi leevendamisel.

Jürgen Ligi kommenteeris Postimehele antud intervjuus, et Reformierakonna fraktsiooni selline uudis ärritas. "Olime fraktsioonis äärmiselt ärritunud uudise peale, et neli erakonda on raha selle eest saanud, et nad on tõstnud lastetoetusi ja olevat nagu kokkulepe. Mitte kunagi ei tehta selliseid diile. Kui keegi arvab, et poliitikut peab premeerima sularahakülvi eest, siis see on korruptsioonielement. /.../ See on räpane arusaamine erakondade maailmavaadete toetamisest ja äärmiselt primitiivse poliitika eelistamine," rääkis Ligi.

Tema sõnul suhtub ta põlastavalt sellistesse annetustesse, mis seotakse konkreetsete otsustega. "Ma kindlasti ei agiteeri seda raha tagasi maksma. See oli tõenäoliselt lihtsakoeline mõtlemine, aga mulle meeldib kodanikuvabadus toetada maailmavaadet, sealhulgas erakonda, muud organisatsiooni. See mulle meeldib ja ma hindan inimesi, kes sellise toetamisega tegelevad. Aga konkreetsed kommentaarid sinna juurde, ajend, kuidas nad seda kirjeldasid, oli täiesti ebaõnnestunud, mis jätavad mulje nagu oleks poliitikutelt võimalik osta otsuseid ja nagu nii need asjad käiksid," selgitas ta.

Ühegi annetuse saanud erakonna juht pole uudist kommenteerinud. Ligi arvas, et küllap ollakse kingituse eest tänulikud, kuid osatakse siiski ka piinlikkust tunda.

Ligi rõhutas, et ta ei tea erakonna rahastamistest peaaegu midagi ja võib annetajatele nende stiili eest liiga teha. "Kui nad oleksid annetanud ja nimetanud seda teistmoodi, aga jutt mingist kokkuleppest - mul ei olnud aimu ka. Ka Taavi Rõivas oli hämmastunud, justkui oleks kuskil mingi diil olnud. Tema peaks küll sellist asja teadma, sest tema oli üks neist, kes selle vajaduspõhise lastetoetuse eest võitles," selgitas Ligi.

Ligi: minu elukogemus on mitmekesisem, kui nende noorte juristide oma, kellel on elus kõik tulnud iseenesest

Jürgen Ligi on öelnud, et Hanno Pevkuri kampaania erakonna esimehe valimistel oli räpane. Pevkurit toetanud Kaja Kallas sellega nõus ei olnud ning tõi selle kriitika kohta võrdluse õunaussiga.

Ligi kinnitusel käis see metafoor tema kohta. "Pole ilmselt andetumat viisi vastu vaielda, kui öelda teise kohta alavääristavalt ja võõraste sõnadega - see nali pole mitte ise välja mõeldud, vaid kaua varuks olnud ja välja käidud täiesti seosetult, sest see ei olnud ju vastus küsimusele, kas kampaania oli räpane, vaid selles, et mina olen õuanuss," kommenteeris Ligi.

Ta selgitas, et on Kaja Kallasega väga erinevatest maailmadest ja erineva taustaga inimesed. "Meil on väga erinevad väärtushinnangud, kuigi oleme ühes erakonnas, ja see maailm, kus minu uss on välja kasvanud, on mitte võimunomenklatuur, vaid vaimunomenklatuur. Minu ümber on alati olnud väga andekad inimesed, kellel on olnud väga head tekstid ja keda hinnatakse tekstide järgi ja selle järgi, mis on õige, mitte selle järgi, mis on kasulik ja populaarne," rääkis ta.

Ligi hinnangul pöörduvad niisugused väljaütlemised nende ütleja vastu. "Sest kindlalt minu elukogemus on mõõtmatult mitmekesisem, ka haridus on mõõtmatult mitmekesisem, kui tema oma, aga ma ei lähe seda talle nina peale hõõruma olukorras, kus meil on vaidlus. Kas kampaania on räpane või mitte, saan mina tõestada faktidega, näidetega, aga mitte sellega, kas mulle meeldib minu oponent või mitte," sõnas ta.

"Mu elukogemus on kaheldamatult mitmekesisem, kui nende noorte juristide oma, kellel elus on kõik tulnud iseenesest selle põhjal, kuidas nad meeldivad või kuidas on kasulik elada," lisas Ligi.