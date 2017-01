Kaheksa küla soovivad Setomaast lahku lüüa

Haldusreform Setomaal on võtnud pöörde, kus kaheksa küla elanikud on kogunud allkirju ning väljendanud soovi mitte jääda pärast haldusreformi Setomaa koosseisu, vaid liituda teiste valdadega. Peamine argument lahkulöömiseks on külaelanike sõnul tõsiasi, et nad ei kujuta tulevase vallakeskusena ette Värskat.

Näiteks Võõpsu küla elanikud on kogunud allkirju ning soovivad, et Võõpsu küla Setomaa osa (ehk Mikitamäe valla osa) oleks tegelikult osa Võõpsu küla sellest osast, mis on teisel pool Võhandu jõge ja mis kuulub Räpina valda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks Võõpsule soovivad Räpina vallaga liitumist ka keset Mikitamäe valda olev Ussinita küla ning Peipsi-äärsed Lüübnitsa ning Audjassaare külad. Kokku on neljast külast Setomaast lahku löömiseks kogutud 131 toetusallkirja.

"Räpina hoiak on preagu selline, et need külad või külaelanikud, kes soovivad pigem siiapoole tulla, oleme me valmis nagu vastu võtma," kommenteeris Räpina vallavanem Kaido Palu.

Kokku on Mikitamäe vallas 18 küla, kui neli neist nüüd lahku lööks, siis see tähendaks 939 elanikuga väikevalla jaoks rahvaarvu vähenemist 200 inimese võrra.

"Ma arvan, et enamus on ikkagi meil volikogus Setomaa toetajaid ja et need külade andmise kohta nii palju, et ikka ma ei usu, et see asi läbi lätt," sõnas omakorda Mikitamäe vallavolikogu esimees Felix Raudkett.

Samas on külaelanikud kinnitanud, et kasutavad kõiki võimalusi, mida seadusandaja on võimaldanud.

Mikitamäe volikogu langetab oma lõpliku otsuse veebruaris. Aga lisaks Mikitamäe neljale külale tahavad Setomaast lahku lüüa ka neli küla Meremäe vallast, kes soovivad liitmist Vastseliinaga. Otsus selle kohta peaks sündima Meremäe volikogus jaanuari lõpus.