Minister otsustab notarite üldkäibe avalikustamise jaanuaris

Notaribüroo Tallinnas. (Foto: PM/Scanpix)

Eestis on 100 notari ametikohta, millest täidetud on 93. Kui suured on aga nende sissetulekud või valdkonna üldkäive, on salastatud info.

Kõikidele notaritele kehtib üks, riigi kehtestatud hinnakiri. Sisuliselt ostab riik notaritelt teenust samamoodi nagu meditsiiniasutustelt raviteenust - ühtse hinnakirja alusel. Kuid ehkki notarid tegutsevad meditsiiniasutuste moodi riigi tellimusel ja avalikkuse huvides, ei kuulu nende sissetulekud, erinevalt haiglatest, ega isegi nende valdkondlik kogukäive avalikustamisele.

ERR.ee küsimuse peale, miks on notarite sissetulekud salastatud info, vastab justiitsminister Urmas Reinsalu: "Olen palunud ministeeriumil notarite üldkäibe avalikustamise küsimust põhjalikumalt hinnata ja vastan sellele küsimusele jaanuaris."

See vastus annab lootust, et ebavajalik salastatus võib valdkonnast kaduda. Siiski, notarite üksiksissetulekute avalikustamist minister oma vastuses ei luba, ta viitab vaid valdkondliku kogukäibe avalikustamise võimalusele. Kuid samm edasi seegi.

Eestis käivad väga paljud tehingud kohustuslikus korras notarite kaudu. Nii ei jää inimestel, kes teevad tehinguid näiteks kinnisvaraga, üle muud kui nõustuda riigi diktaadiga ning nuumata priskete, riiklikult kehtestatud notaritasudega nende kaukaid. Ometigi võiks inimesel olla võimalus lihtsamate tehingute puhul ise otsustada, kas ta vajab notari teenust, kuid siin mõtleb riik inimese eest ise. Nõnda on notaritele garanteeritud stabiilne ja üsna prognoositav, küllap mitte ka kehv sissetulek.

Notari ametitegevus jaguneb kohustuslikeks ametitoiminguteks ja vabatahtlikeks ametiteenusteks. Kohustuslike alla käivad tehingud kinnisvaraga, hüpoteegi- ja pandilepingud, hoonestusõiguse seadmised, tehingud äriühingutega, abieluvaralepingud, testamendid, apostillimine ja volikirjad.

Reinsalu nõustub, et valdkonna võiks üle vaadata ning otsustada, kas kõik tehingud vajavad tingimata notari tõendamist.

"Pean mõistlikuks üle vaadata, kas notariaalse tõendamise vorminõudeid on võimalik alandada, kuid minu seisukoht on, et kinnisasjadega seotud tehingute puhul seda teha ei tohiks, sest see võib kaasa aidata pettuste toimepanemisele," välistab minister kinnisvaratehingute vabastamise kohustuslikust notariskäigust.

Riik on loonud seadusega Eestisse 100 notari ametikohta. Ametikohtade arv on jaotatud piirkonniti.

"Notari ametikohtade arvu ja tööpiirkonnad määrab kindlaks justiitsminister, lähtudes õiguskäibe vajadustest. Õiguskäibe vajadusi kohtade arvu määratlemisel hinnatakse periooditi vastavalt vajadusele," selgitab Reinsalu.

Viimase kümne aastaga on notarite arvu vähendatud kahel korral: kuni 2008. aasta augustini oli Eestis 134 notari ametikohta, misjärel vähendati seda 111-le. Alates 2013. aasta märtsi lõpust jäi ametikohti järele 100. Tegelikkuses on neist täidetud 93 ning igal aastal paneb ameti maha kuni kolm notarit. Viimati toimus konkurss vabade ametikohtade täitmiseks 2014. aasta oktoobris, misjärel nimetati ametisse kaks uut notarit.

"Notarite arv viimastel aastatel on püsinud stabiilsena ning on hetkel optimaalne," hindab minister. "Piirkondades, kus tehinguid on vähem ja notari teenuse järele nõudlus väheneb, on notaril võimalik samuti oma ametitegevus lõpetada. Seega võib öelda, et väiksema aktiivsusega piirkondades paneb n-ö turg ise paika vajaliku notarite arvu. Samal ajal ei tohi riik tekitada olukorda, kus notarid on ülekoormatud, millest tulenevalt pole enam tagatud piisav teenuse kättesaadavus."

Kuigi notar nimetatakse ametisse eluaegsena, on tal, sarnaselt teistele õiguselukutsetele, võimalik notarina tegutsemine lõpetada ning eriala vahetada, asudes tööle näiteks kohtunikuna. Samuti lõpetavad notarid tegevuse pensioniea saabumisel.