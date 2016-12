Fotod: Sakala malev astub uue keskusega 21. sajandisse

Kaitseliidu Sakala maleva uus aasta algab kauaoodatud staabi- ja tagalakeskuse avamisega. Hoonete kompleksis on remondihall, lasketiir, õppeklassid, bürooruumid ja kasarmu.

Kaitseliidu Sakala maleva pealik major Ahto Alas on uue keskusega rahul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See tõi meid 20. sajandist 21. sajandisse. Me saame endale tänapäevased õppetingimused ja loomulikult väga korralikud bürooruumid," ütles Alas.

Maleva uut staabi- ja tagalakeskust projekteerides arvestati spetsiaalselt ka Sakala maleva vajaduste ja erisoovidega.

"Saun, kolm õppeklassi olid meie soovid, et me saaksime kõigi oma organisatsioonidega - nii noored kotkad, kodutütred, naiskodukaitse - ühel ja samal ajal tegutseda," ütles Alas.

Nädalavahetusel toimuvate õppuste ajal mahub magalasse ööbima kuni 44 kaitseliitlast.

Eriti uhke on Alas 50-meetrise kolme rajaga lasketiiru üle.

"Lasketulemuse väljaselgitamine on elektrooniline. Laskja tabab märklehte ja elektrooniline süsteem kannab selle edasi teisel pool olevasse vastuvõtjasse. Laskjal on laskekohalt kohe võimalus näha oma tulemust ja teha vastavaid korrektuure," kirjeldas Alas.

Uues keskuses, mis on mõeldud 1300 Sakala maleva liikmele, pole Alasi hinnangul midagi sellist, mida võiks pidada ülearuseks või lausa luksuseks.

"See on kõigi meie turvalisuse huvides, et inimestel, kes soovivad panustada Eesti turvalisusesse, oleks koht, kus õppida, kus neil oleks võimalus oma varustust korrektselt hoida. See on vajalik kogukonna jaoks," kinnitas major.