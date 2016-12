Tartu tudengid otsivad raamatukogu remondi tõttu eksamite õppimiseks muid kohti

Tartu tudengid õpivad eksamiteks linna kohvikutes ja väiksemates raamatukogudes, kuna remondi venimise tõttu ei pääse nad ikka veel Tartu ülikooli raamatukokku.

Kui Tartu ülikooli raamatukogu praegune hoone 1982. aastal lugejatele avati, oli see Eesti suurim raamatukogu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu linnavalitsuse kultuuriväärtuste peaspetsialisti Egle Tamme sõnul võib juba toona avara interjööriga raamatukogu saada Tartu esimeseks ja võib-olla ka ainsaks nõukogude perioodil ehitatud hooneks, millest saab kultuurimälestis.

"Kuigi raamatukogu väljast on küllaltki suletud iseloomuga ja jõuline hoonekehand, siis vaatamata hoone suurusele on ka fuajee küllaltki valge, sest on kasutatud katuseaknaid. Tegemist oli ühe esimesega unikaalarhitektuuri, arhitekti projekti järgi ehitatud hoonega Tartus," selgitas Tamm.

Ehkki ülikooli raamatukogu hoone praegu veel kultuurimälestiste nimekirja ei kuulu, ütleb Tamm, et ülikool on raamatukogu renoveerimisel lähtunud hoone algsest lahendusest ja säilitanud selle kõige olulisemad osad, sealhulgas fuajeest algava rippuva trepistiku, mille õhuruumi kaunistab suur modernne lühter.

"Siia krooniks on suur uhke lühter, oma aja stiilis, aga palju suurem, mis käib ilusasti kokku laevalgustusega, millele on antud eripära rippuvate betoonpaneelidega," kirjeldas Tamm.

Kuivõrd Tartu ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pageli sõnul ei julge ta öelda tähtaega, millal võiksid raamatukogu renoveerimistööd lõppeda, otsivad tudengid õppimisruume üle linna.

Iga päev vähemalt neli tundi endise rahvusarhiivi hoonesse rajatud ajutises raamatukogus õppiv juuratudeng Dina ütles, et ajutine õppimiskoht aitab küll hädas tudengeid, aga pole ikka päris see.

"Õpid siin, aga raamatud võtad teisest kohast. See on küll väga ebamugav, kui sa pead jooksma kuskile ja laenama neid teisest kohast. Võiks olla mingi mõnusam puhkeruum ka siin," rääkis Dina.

Nii Dina kui ka ajakirjandustudeng Kairi tunnevad enda sõnul puudust just ülikooli raamatukogu seltskondlikkusest.

"Eks me natuke kurvad ole, sest see on alati olnud meie õppimiskoht. Ikka ütlesid, et saame rampsis kokku, aga nüüd nagu ei olegi päris sellist kohta," ütles Kairi.