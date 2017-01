Rakverre plaanitakse rajada riigigümnaasium

Haridusminister Mailis Reps ja Rakvere linnapea Mihkel Juhkami kokkuleppe allkirjastamisel. (Foto: Haridus- ja teadusministeerium)

Repsi sõnul pandi paika põhimõtted, kuidas riigigümnaasium Rakverre luua.

Riigigümnaasium peab vastama kvaliteedikokkuleppele ning seal tuleb anda valikuterohket haridust, mis vastab Eesti elukestva õppe strateegia eesmärkidele.

Kooli asukoht, õppekohtade hulk ning loomise ajakava sõltub läbirääkimiste tulemustest.

Rakvere linn kohustub riigigümnaasiumi alustamise hetkel andma linnas gümnaasiumihariduse korraldamise üle riigile.

"Rakvere on olnud enam kui sada aastat Lääne-Virumaa hariduskeskus. Usume, et see otsus aitab meil seda üliolulist rolli täita veel vähemalt teist sama kaua," ütles Juhkami pärast kokkuleppe allkirjastamist.

Viimase 11 aastaga on Lääne-Virumaal langenud gümnasistide arv pea poole võrra ehk 1724 pealt 944 nooreni. Aastaks 2023 langeb gümnaasiumikohtade vajadus umbes 870-ni.

Eestis tegutseb kokku 12 riigigümnaasiumi: Viljandis, Haapsalus, Jõgeval, Tartus, Võrus, Pärnus, Jõhvis, Kärdlas, Valgas ja Põlvas. Lisaks on sõlmitud kokkulepped riigigümnaasiumide loomiseks Viimsi, Rapla, Paide, Kohtla-Järvega, Harku vallaga, Saue vallaga, Rae vallaga ja Narva linnaga.