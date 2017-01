Raimond Kaljulaid: Tallinna TV aitab suurendada EKRE toetust

Tallinna TV (Foto: PM/Scanpix Baltics)

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaidi hinnangul osalt just Tallinna Televisiooni (TTV) teene, et EKRE kui erakonna toetus on suurenenud, eriti väljaspool pealinna.

Kaljulaid kutsub erakonnakaaslastest Tallinna nõukogu liikmeid Tallinna Televisiooni ümber kujundama, kirjutab Eesti Päevaleht.

"Oleme seni Edgar Savisaare loodud telekanalit avalikult kaitsnud. Seaksin käesolevaga selle poliitika jätkamise mõistlikkuse poliitilistel ja majanduslikel põhjustel kahtluse alla või vähemalt kutsuksin selles küsimuses arutlema,” kirjutas Kaljulaid nõukogu liikmetele.

Kaljulaidi sõnul on põhiprobleem selles, et TTV-l ei ole tegelikult vaatajaid ja eelkõige maapiirkondades on sellel telekanalil mõnetine tähtsus, millest tekib teine probleem ehk küsitav poliitiline kasu Keskerakonnale.

Kaljulaidi hinnangul on Tallinna TV teene, et EKRE toetus on suurenenud. "EKRE valija on protestivalija. Ei välista, et see on Keskerakonna toetust pigem vähendanud kui suurendanud," nentis Kaljulaid.

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas ütles Kaljulaidi kirja kohta, et Keskerakonnal tuleb enne kohalikke valimisi kujundada poliitilised seisukohad paljudes linna strateegilist arengut puudutavates asjades ja TTV tulevik on üks neist.

Aas märkis, et on pärast TTV juhtkonna kinnipidamist hakanud ka omalt poolt sihtasutuse rahaasju kontrollima. Kanalile tuleb tema sõnul leida uued püsivad juhid, kelle ülesanne on muu hulgas ka vaatajate hulga suurendamine.

Riigikogu EKRE fraktsiooni esimees ja juhatuse liige Martin Helme tõdes, et puhtalt südameheadusest ta eetris ei käi. "Kas meie populaarsus on tingitud TTV-st või mitte, seda pole empiiriliselt ühte- ega teistpidi võimalik öelda, aga üldiselt arvan, et igasugune eeter toob igale poliitikule ja poliitilisele jõule kasu," ütles ta.

Reformierakonna Tallinna piirkonna esimees ja tõenäoline linnapeakandidaat sügisel toimuvatel kohalikel valimistel Kristen Michal arvas, et arutada ei tule TTV ümberkujundamist, vaid see tuleb igal juhul kinni panna või maha müüa ning kanalile kuluvat raha mõistlikumalt kulutada.

"Meie hoiak on kogu aeg sama olnud. Läheb kinni igal juhul. Kui keegi tahab doktor Vassiljevit vaadata, siis küllap leiab talle Tallinna volikogus vastuvõtuaja, kus ta saab rahulikult karjuda," märkis Michal.

Keskerakonna Tallinna nõukogusse kuuluvad erakonna esimees, peasekretär, linnavolikogu esimees ja keskfraktsiooni juht, linnapea (või kt), erakonna Tallinna piirkondade esimehed. Nõukogu koosolekutel osalevad ka Tallinna abilinnapead ja linnaosade vanemad.