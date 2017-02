Harju maakohus peab Savisaare süüasjas neljapäeval eelistungi

Edgar Savisaar presidendivalimistel Estonias. (Foto: Rene Suurkaev / ERR)

Harju maakohtu pressiesindaja sõnul ootab kohus eelistungile prokuröri ja kaitsjad ning süüalused neljapäeval veel kohtusse ei tule. Eelistungil on menetluspooltel võimalus esitada taotlusi ning kohus paneb paika protsessi algusaja.

Kohtuprotsessi asub juhtima kohtunik Anne Rebane.

Riigiprokuratuur esitas novembri lõpus süüdistuse kuritegude toimepanemises Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele, MTÜ-le Eesti Keskerakond, Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole, lisaks veel linnavalitsuse endisele nõunikule ja viiele ettevõtjale.

Kogutud tõendite alusel on Tallinna linnapeale, Edgar Savisaarele esitatud süüdistus korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Esitatud süüdistuse kohaselt olles Tallinna linnapea võttis Edgar Savisaar altkäemaksu vastu ja nõustus sellega seoses oma tööülesannete täitmisega.

Tallinna linna eelarveliste vahendite ebaseadusliku omastamise puhul on tegemist süüdistuse kohaselt linnale eraldatud eelarveliste vahendite kuritarvitamisega kohaliku omavalitsuse volikogu valimisreklaamide valmistamiseks 2013. aastal.

Riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus selgitas, et kohtueelse menetluse ajal ühendati kolm menetluses olevat kriminaalasja, mille raames esitati süüdistus erinevate kuritegude toimepanemises. Kõnealuse kriminaalasja raames on arestitud konfiskeerimise asendamise tagamiseks sularaha kokku summas üle 200 000 euro. "Kuna kohtumenetlus on veel ees, siis kriminaalasja raames kogutud tõendite ning süüdistuse sisu detailne avaldamine jääb kohtusaali,“ sõnas juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

Varasemalt on avalikuks saanud, et lisaks Savisaarele ootab kohtutee ka Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistuse saanud ärimehi Aivar Tuulbergi, Alexander Kofkini, Hillar Tederit ja Vello Kunmani. Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot süüdistatakse kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning Savisaarele altkäemaksu vahendamises süüdistatakse ekspoliitik Villu Reiljani.

Kohtutee ootab juriidilise isikuna ka Keskerakonda. Eeluurimisel oli kahtluse alla ka reklaamiärimees Paavo Pettai, kes aga asus prokuratuuriga koostööle ja süüdistust ei saanud.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi kaitsepolitseiamet ning juhtis riigiprokuratuur.