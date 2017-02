Revisjoniakt: on kahtlust, et Tallinn kasutas linna raha poliitiliseks reklaamiks

Ajalehte Pealinn levitab Tallinn ka mujal Eestis. (Foto: TAIRO LUTTER/POSTIMEES)

Talinna linnavalikogu võttis vastu revisjoniakti, mille käigus kontrolliti Tallinna linna avalike suhete teenistuse eelarve seaduslikkust ja otstarbekust aastatel 2014-2015. Reivisjoni juhtinud Tallinna linnavolikogu liikme Kaido Kuke (IRL) sõnul on kahtlust, et Tallinna linn kasutas kontrollitud perioodil maksumaksja raha poliitiliseks reklaamiks.

„2014. aastal, mil toimusid europarlamendi valimised ja millele järgnesid riigikogu valimised, kulutas Tallinna linn reklaamile üle nelja korra rohkem kui aasta hiljem, mil ühtegi valimist lähenemas ei olnud. 2014. aastal kulus linnal reklaamiga seotud tegevusele ligi 300 000 eurot, 2015. aastal oli see summa aga 66 000 eurot,“ ütles Kukk.

Kuke sõnul annab see põhjust arvata, et mitmed linna 2014. aastal tellitud reklaamid olid oma olemuselt valimisreklaamid. Ühe näitena toob Kukk välja vahetult enne valimisi eetrisse läinud telereklaami “Uhke on olla tallinlane”, kus astus üles linnapea ja europarlamendi kandidaat Edgar Savisaar.

Teine probleemkoht, millele revisjoniakt tähelepanu juhib, on trükimeedia leviga seonduv.

„Linna trükimeedia levitamise ebaefektiivsus on tõsine ja kulukas probleem. Ainuüksi pool linna ajalehtede levikulust ehk ligi 250 000 eurot läheb selleks, et saata iga nädal kümneid tuhandeid eksemplare Pealinna ja Stolitsat linnast välja. Tallinna ülesanne pole teha linna raha eest teavitustööd üle kogu Eesti, mistõttu tuleb linnavalitsusel analüüsida trükimeedia tasuta levitamise otstarbekust linnast väljapoole,” lisas Kukk.

Kolmandaks tõi Kukk välja, et kontrollitud aastatel on Tallinn kulutanud avalike suhete eelarvest mitmekümneid tuhandeid eurosid teenustele, mida on linnale osutanud Yana Toomi juhitav mittetulundusühing või Paavo Pettai juhitav ettevõte. Paavo Pettai reklaamifirmad on juba üle 20 aasta Keskerakonnale reklaame teinud.

„Midagi ebaseaduslikku selles ei ole, kuid tekib küsimus, kuivõrd eetiline on osta teenust linna juhtiva erakonnaga niivõrd lähedalt seotud inimestelt,“ rääkis Kukk.

Võttes revisjoniakti kokku, ütles Kukk, et kuigi avalike suhete eelarve vahendeid on kontrollitud aastatel kasutatud seaduslikult, pole seda alati tehtud otstarbekalt.