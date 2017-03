Kaubanduskeskusi ootab hoiatus liiga kitsaste parkimiskohtade pärast

Kaubanduskeskuse parkla. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Arutasime täna parkimisnormatiive ja üks sellega seotud teema on sagenenud liiklusõnnetused kaubanduskeskuste parklates, kus on standarditele mittevastavad parkimiskohad," ütles teisipäeval, pärast Tallinna liikluskomisjoni istungit linna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa BNS-ile.

"Plaanime koostöös Tallinna transpordiametiga teavituste tegemist, et hoiatada inimesi nende vara võimalikust kahjustada saamisest. Teeme koostööd ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, kes on välja töötamas määrust "Tee projekteerimise normid", mis muuhulgas sätestab ka kaubanduskeskuste parklakohtade laiused," ütles ELF-i tarbijahariduse valdkonnajuhi Jaanika Käärst teisipäeval BNS-ile.

Käärsti sõnul oli eelmisel aastal 37 protsenti kõikidest liikluskindlustusjuhtumitest ehk ligi 13 000 juhtumit seotud parkimisega. "Kui lisada juurde ka kaskokindlustuse juhtumid, siis on parklates juhtunud liiklusõnnetuste arv veelgi suurem," ütles Käärst. "Parklates toimunud juhtumitest on 70 protsenti seotud parkimiskohale liikumisega või sealt äraliikumisega. Rohkem kui 7500 juhtumit toimus parkimiskohal manööverdamisel, mistõttu parkimiskoha õige laius mõjutab õnnetuse aset leidmise tõenäosust märkimisväärselt," märkis ELF-i esindaja.

Rüütelmaa sõnul arutavad Tallinna esindajad teemat lähiajal liikluskindlustuse fondiga, misjärel võidakse kaubanduskeskustele vastavateemaline pöördumine teha.

"Õiguslikult on ju küsimus selles, et kui kaubanduskeskus ehk maaomanik on teinud selle parkimiskoha standardist väiksema ja kui seal toimub liiklusõnnetus, siis võib juhtuda, et sellel kaubanduskeskusel lasub kaassüü ja see võib tähendada ka teatud juhtudel hüvitise maksmist," märkis Rüütelmaa.

"Teoreetiline võimalus on selleks olemas. Praegu minu teada ühtegi sellist kahjuavaldust veel tehtud ei ole," kommenteeris sama teemat Käärst.

Parkimiskoha standard

Parkimiskohtade paigutamise ja laiuse määrab ära Eesti Standardikeskuse koostatud linnatänavate standard. Selle 2016. aasta kevadel kehtima hakanud normide kohaselt on kaubanduskeskustes olevate parkimiskohtade soovituslik laius 2,7 meetrit, tavaparklas 2,6 meetrit. Vana, 2003. aastast kehtinud standardi järgi oli kaubanduskeskuse parkla soovituslik laius 2,6 meetrit, aga Käärsti sõnul ei vasta enamus kaubanduskeskuste parklatest ka 2003. aastal kehtestatud standardile.

"Parklad, kus parkimiskoha laius ei vasta soovituslikule standardile, on lisaks sõidukitele ohtlikud ka väikelastega peredele. Mitmes kaubanduskeskuse parklas on parkimiskohad niivõrd kitsad, et auto uksi on raske avada nii, et täiskasvanu mahuks lapsi tagaistmel turvavarustusse kinnitama," märkis Käärst. "Selleks, et turvavööd lastel mahuks kinnitama, tuleb parkimiskohalt enne välja sõita ja siis alles on võimalik laste turvarihmad kinnitada. See aga on liikluseeskirja rikkumine, sest turvavarustust kinnitamata ei tohiks sõitu alustada. Samuti ei arvestata pahatihti uste avamisel kõrvalseisva auto lähedusega ja põhjustavad seetõttu teistele sõidukitele uksetäkkeid," lisas ELF-i esindaja.

Levinumateks parklas toimunud liikluskindlustusjuhtumiks, kus inimene saab kannatada, on jalakäijale kahju tekitamine ja mööduva sõiduki otsasõit pargitud sõidukile. 2016. aastal sai jalakäija parklates kannatada vähemalt kaheksal korral, selgub ELF-i andmetest.

"Oleme suhelnud ja teavitanud probleemsemaid parklaid ja osundanud parklakohtade laiuste mittestandardile vastavusele ja palunud parklakohad ümber joonida laiemaks," ütles Käärst.

"Positiivsete näidetena saangi siinkohal tuua Tartu Lõunakeskuse ning Rocca al Mare keskuse parklad, kus klientide turvalisus ja vara tunduvad olevat tähtsad. Rocca al Mare keskus on juba pool oma parklast laiemateks parkimiskohtadeks jooninud ja lubanud sellel kevadel ümber joonida ka teise poole majaesisest parklast," lisas ELF-i tarbijahariduse valdkonnajuht. "Kahjuks peab tõdema, et päris paljud kaubanduskeskuste parklad ei suhtu klientide ja nende vara ohutuse küsimusse tõsiselt. Neile on olulisem mahutada väiksele alale võimalikult palju sõidukeid," ütles Käärst.