Sel aastal on kaitsejõudude paraad mõne masina võrra uhkem - publik saab tutvuda ka näiteks Bradleyga, jalaväe lahingumasinaga. (Foto: ERR)

On traditsioon, et Eesti vabariigi aastapäeva kaitsejõudude paraadil osalevad ka välisriikide üksused. Sel aastal on paraadiks rivistatud masinate seas samuti liitlaste masinaid, näiteks Ameerika Ühendriikide tankid Abramsid. ERRi multimeediatoimetus tegi ülevaate, milliseid masinad veel paraadil näeb, kui palju need kaaluvad ja mida teha suudavad.