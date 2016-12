Politoloog: tõsine proovikivi ootab Ratast kohalike valimiste ajal

Politoloog Tõnis Saartsi hinnangul kujutavad kohalikud valimised Jüri Ratasele suurt proovikivi.

Jüri Ratas tõi oktoobris avalikkusele sõnumi, mis kogu Eesti poliitikaelu särtsuma lõi, kui teatas, et kandideerib Keskerakonna esimeheks, vahendas "Aktuaalse kaamera" 2016. aastat kokkuvõttev erisaade.

Senine esimees Edgar Savisaar loobus ise lavale astumast, sest pärast mullust kaotust olid võimuvõtjad võitnud kõik lahingud piirkondades ja nii oma tagala kindlustanud.

Kui Ratase meeskond sai võidu, siis pikalt võimu külge klammerdunud endise parteijuhi tragöödia kestab edasi - temale lõppes aasta prokuratuuri süüdistustega altkäemaksu võtmises, rahapesus ja keelatud annetuse vastu võtmises.

Prohvetliku antiiktragöödia üks stsenaristidest, Praxise juhatuse esimees Tarmo Jüristo teab, et antiiktragöödiad on ka tänapäeval populaarsed, sest nende teemad ei muutu valimistsüklist valimistsüklisse.

"Nad räägivad nagu mingitel ajatutel ja igavikulistel teemadel, mis ongi seotud ühelt poolt sellega, kuidas inimesed käituvad, mida võim nendega teeb, mismoodi võim töötab. Kui seda üldist joont jätkata, siis on suur tõenäosus, et elu ühel või teisel hetkel jõuab järele," rääkis Jüristo.

Tema sõnul ei ole juhus, et antiiktragöödia ja demokraatia sündisid samal ajal samas kohas - need on olemuslikult seotud.

"Ja üks paljude akadeemikute, kultuuriuurijate ja ajaloolaste poolt väljakäidud tees või arvamusvaade on see, et antiiktragöödia oli üks kultuuriline moodus käia läbi, töötada ühiskondlikult läbi uue ühiskonnakorraga seoses tekkivaid pingeid ja probleeme," selgitas Jüristo.

Keskerakonna juhi väljavahetamine tõi partei välja pikast opositsiooniperioodist ja avas ukse Stenbocki majja. Kuu enne jõule sai Eesti uue valitsuse ja teadmise, et edaspidi on mänguplatsil rohkem tegijaid ja seega rohkem võimalusi koalitsioonideks ning võimu vahetamiseks.

Võimu vahetumine on oluline, sest sel visiil tagatakse ideede paljusus.

"Ja kui sa oled lihtsalt niivõrd pikalt järjest võimul - seda me nägime väga selgelt Reformierakonna puhul -, siis mingisugusel hetkel sa jooksed ideedest tühjaks, sul ei ole enam uusi mõtteid, sa kohandad liiga palju ennast hetke väljakutsetega ja värsked, julged mõtted hakkavad ära kaduma," arvas Tallinna ülikooli politoloogia lektor Tõnis Saarts.

Lääne-Euroopas on pikalt võimulejäämise põhjuseks olnud nõrk opositsioon või selle liider, kes pole teistele atraktiivne, ütles Saarts.

Eesti suuremad poliitilised jõud mõistsid kiirelt, et juhi vahetus teeb Keskerakonnast väga ihaldusväärse valitsuspartneri. Toompeal kuulati uue valitsuse tegemise kohta maad enne ja pärast Keskerakonna kongressi.

Uue valitsuse esimesele istungile ootas Keskerakond sotsiaaldemokraate ja IRL-i. 17 aastat järjes erinevates koalitsioonides Eestit valitsenud Reformierakonnast sai suurim opositsioonipartei.

Uue võimuliidu esimesed nädalad kulusid skandaale klaarides, kuid tõsine proovikivi ootab Ratast ees kohalike valimiste ajal.

"Kui kohalike valimiste järel tekib võimuliit, mis mitte kuidagi ei hakka peegeldama seda võimuliitu, mis on Toompeal - näiteks Keskerakond teeb võimuliidu Reformierakonnaga või EKRE-ga -, siis kahtlemata tekitab see valitsuses pingeid, usaldamatust ja võib olla üks riskikoht, kus see koalitsioon võib pikemas perspektiivis lõhki minna," rääkis Saarts.