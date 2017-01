Valitsus moodustab omandireformist tekkinud probleemidega tegeleva komisjoni

Mihhail Korb (Foto: ERR)

Eesti Päevaleht kirjutab, et Korbi algatus on vastus üürnike liidu pöördumisele, kes nõuavad omandireformiga sundüürnikele osaks saanud kahjude hüvitamist.

Korbi algatatud komisjoni esimeheks saaks tema koostatud eelnõu kohaselt Korb ise ning liikmeteks riigikogu keskerakondlasest liikme Heimar Lengi sõnul kindlasti nii tema kui ka Maarika Tuus-Laul.

"Eesti üürnike liit on kokku kogunud 5200 sundüürniku allkirjad ja esitanud nõudmised riigikogule. Ettepanek sisaldab sundüürnikele võimalust riigile kahjunõudeid esitada, muu hulgas märgitakse eelnõu kavandis, et „kahju suuruse määramise aluseks on kannatanult ära võetud elamispinna turuväärtus õigusjärglasele tagastamise momendil, eeldusel, et kannatanu saaks reaalse võimaluse samaväärse elamispinna omandaniseks samas asukohas”, märkis leht.

Eelmisel nädalal toimuski riigikogu majanduskomisjoni istung, mille peamiseks kõneaineks oli sundüürnike teema.