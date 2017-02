Keskerakond kinnitas Tallinna suuremate ringkondade esinumbrid

Mihhail Kõlvart (vasakul) ja Taavi Aas (paremal). (Foto: Postimees/Scanpix)

Keskerakonna esimees Jüri Ratas tegi ettepaneku nimetada Mustamäe ringkonna esinumbriks Tallinna linnapea kohuseid täitva Taavi Aasa ning Lasnamäe ringkonna esinumbriks abilinnapea Mihhail Kõlvarti. Tallinna Nõukogu toetas mõlemat kandidaati, teatas Keskerakond.

"Taavi Aas ja Mihhail Kõlvart on kogenud linnajuhid, kes on andnud suure panuse Eesti pealinna arendamiseks. Tegemist on võimekate juhtidega ning mis veelgi olulisem – tugevate meeskonnamängijatega, kelle peale võib loota ka raskematel aegadel. Taavi Aas ja Mihhail Kõlvart on koos teiste Tallinna abilinnapeadega seisnud aastaid kõigi linnaelanike heaolu eest ning välja teeninud valijate kõrge usalduse," rõhutas Ratas.

"Oluliseks kaalukeeleks seniste linnajuhtide toetamisel on kindlasti linna rahulolu uuring, mis tõi välja, et 95% pealinna elanikest on elukeskkonnaga Tallinnas rahul. See trend on igal aastal olnud kasvav, mis näitab, et oleme õigel teel. Samamoodi kinnitas Kantar Emori uuringus välja toodud Keskerakonna 46%-line toetus Tallinnas, et tänased linnajuhid on igati väärikad esinumbrid,“ lisas Ratas.

Ratas selgitas, et kahe rahvaarvult suurima linnaosa esinumbri nimetamine on esimene samm linnapeakandidaadini jõudmiseks.

Keskerakond kinnitab Tallinna Nõukogus järjest kõigi valimisringkondade esinumbrid, et valijad saaksid varakult ülevaate kandidaatidest ja nende senisest tööst. Samaaegselt saavad kandidaadid nii juba alustada oma eesmärkide tutvustamist.