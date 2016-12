Uudistepäeva kokkuvõte 26. detsembril

Uudistepäeva teemad 26. detsembril. (Foto: Fotokollaaž/ERR)

Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) loetleb pühapäeval Musta mere kohal 92 hukkunuga lennuõnnetuse võimalike põhjustena võõrkeha sattumise mootorisse, madala kvaliteediga kütuse, piloodi eksimuse ja lennuki tehnilise rikke.

FSB kinnitusel puuduvad andmed, mille kohaselt võis traagilise õnnetuse põhjustada terroriakt, vahendas Interfax.

Praeguseks on ekspertide käsutuses ka lennuõnnetuse juhuslikult jäädvustanud videoregistraator, samuti on leitud lennukiõnnetust näinud inimesed.

Moskvas tehti esmaspäeva keskpäeva paiku pommiähvardus kolmele raudteejaamale, mistõttu neist evakueeriti 2700 inimest, kuid lõhkekehi ei leitud ja raudteejaamade töö on taastunud.

Telefonitsi tehtud anonüümse pommiähvarduse tõttu evakueeriti inimesed Jaroslavli, Kaasani ja Leningradi vaksalitest, ühtekokku umbes 2700 inimest, vahendas TASS.

Sündmuskohal töötasid item tunni jooksul päästeametnikud ja politseinikud ning kaasatud olid pommikoerad, kuid lõhkekehi ei leitud.

Prantslane Thomas Coville purjetas üksinda ümber maailma 49 päeva, kolme tunni, seitsme minuti ja 38 sekundiga, mis tähistab ühtlasi uut maailmarekordit.

Kordagi peatumata seilanud Coville lõi kaasmaalase Francis Joyoni 2008. aastal püstitatud rekordi üle kaheksa päevaga. Coville’i, kelle jaoks see oli viiendaks katseks uus rekord püstitada, keskmine kiirus oli 24,1 sõlme.

„Vaimselt oli mul nii paremaid kui halvemaid aegu, aga ma olin eesmärgile keskendunud,“ sõnas 48-aastane Coville ajalehele Le Parisien pärast rekordi püstitamist. „Füüsiliselt poleks ma palju enamaks suuteline olnud.“ Prantslane ei maganud seilamise ajal korraga enam kui kolm tundi.

Pakistani kaitseminister tuletas Iisraelile Twitteri vahendusel meelde, et "ka Pakistan on tuumariik", pärast seda, kui sotsiaalvõrgustikus levinud libauudis teatas, et Iisrael ähvardab Pakistani tuumarünnakuga hävitada.

Pakistani kaitseministri Khawaja Muhammad Asif postitus oli vastus 20. detsembril ilmunud libauudisele pealkirjaga "Iisraeli kaitseminister: kui Pakistan saadab maaväe mingilgi ettekäändel Süüriasse, hävitame me riigi tuumarünnakuga". Libauudis ilmus veebilehel AWD News, mis tegeleb võltsuudiste levitamisega, vahendas The Guardian.

Iisraeli kaitseministeerium vastas Pakistani kaitseministri säutsule laupäeval, öeldes, et viidatud uudis on "täiesti vale".

Tänavune ETV heategevusprogramm "Jõulutunnel" aitab kaasa liikumispuudega inimeste tervisliku seisundi parandamisele. Kogutud annetuste eest on kavas avada treeningsaal ning osta sinna spetsiaalselt liikumispuudega inimeste vajadustele kohandatud liikumist treenivad seadmed.

"Liikumis- ja treenimisvõimalused on meile kõigile väga olulised. Nii ka liikumispuudega inimeste puhul. Paraku on nende treenimisvõimalused piiratud. Ratastoolis pole võimlik kasutada tavapäraseid jõusaaliseadmeid. Samuti puudub võimalus treenida väga väikeste koormustega, nagu need inimesed sageli vajavad," ütles Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu rehabilitatsioonikeskuse juht Piret Vahula.

Kõik soetatavad seadmed on arendatud ja konstrueeritud erivajadusi ning taastusravispetsiifikat silmas pidades. Arvestatud on ka nendega, kes on sunnitud olema ratastoolis.

Riigipühad 2017. aastal: 1. jaanuar – uusaasta (pühapäev)

24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev (reede)

14. aprill - suur reede (reede)

16. aprill - ülestõusmispühade 1. püha (pühapäev)

1. mai – kevadpüha (esmaspäev)

4. juuni - nelipühade 1. püha (pühapäev)

23. juuni – võidupüha (reede)

24. juuni – jaanipäev (laupäev)

20. august – taasiseseisvumispäev (pühapäev)

24. detsember – jõululaupäev (pühapäev)

25. detsember – esimene jõulupüha (esmaspäev)

26. detsember – teine jõulupüha (teisipäev).

2018. aastal langeb riigipühadest tööpäevadele seitse, 2019. aastal kaheksa ja 2020. aastal üheksa päeva kaheteistkümnest.

Maailmas on ärevad ajad, kuid kui otsida ühtainsat maailma ajalugu muutnud sündmust, on Jeesuse sünniloost raske mööda saada. ERR-i portaalide toimetus tegi kummarduse nii kristluse juurte kui ka Eesti ajakirjanduse suunas ja paigutas 2016 aasta tagused sündmused tänapäevaste väljaannete kaantele.