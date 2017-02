Fotod: Tallinna TV nõukogu valis uueks juhatuse liikmeks Revo Raudjärve

Tallinna Televisiooni nõukogu kogunes reedel uue juhatuse liikme üle arutama ja valis selleks Revo Raudjärve.

Raudjärvest saab Toomas Raagi kõrval teine Tallinna TV juhatuse liige. "Revo Raudjärv on tuntud telenägu, kes on üsna kaua töötanud televisioonis, tunneb maja, tunneb kolleege, on üks paremaid saatejuhte olnud. Tal on ka kogemus mõne ettevõtte juhtimises. Tal oli väga põhjalik nägemus Tallinna Televisiooni tööst ja see kallutaski otsustamise tema poole," kommenteeris nõukogu esimees Kalle Klandorf.

Jaanuari lõpus kutsus Tallinna linnavalitsus Allan Alaküla tagasi sihtasutuse Tallinna Televisioon (TTV) nõukogust, ühtlasi määrati sihtasutuse nõukogu liikmeks Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Sihtasutuse nõukogu koosseisu kuuluvad Leonid Mihhailov, Andres Kollist, Kaja Laanmäe, Toivo Tootsen ja Aini Härm ning Kalle Klandorf.