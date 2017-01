Kaevandus (Foto: Postimees/Scanpix)

Keskkonnaministeerium avalikustas maapõue strateegia, millega pannakse paika maapõue uurimise ja kasutamise, sealhulgas kaevandamise planeerimise põhimõtted 30 aastaks, kuid keskkonnaühendused ei ole rahul, et avalikkusele on jäetud dokumendiga tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks aega kaks nädalat.

19. jaanuaril avalikustatud “Maapõuepoliitika alused aastani 2050” on raamstrateegiaks edasistele arengukavadele ja õigusaktidele, käsitledes muuhulgas seda, kuidas plaanitakse edaspidi maavarasid uurida, kuidas eraettevõtted võiksid sellesse investeerida ning kuidas peaks riik maapõue kasutamisest tulu saama ning avalikkusele anti arvamuse andmiseks aega 2. veebruarini ehk kaks nädalat.

Töörühmas Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) esindanud eksperdi Kristjan Piirimäe sõnul on see naeruväärselt lühike aeg. "30 aastaga jõuab parasjagu Eesti maapõue üles sonkida ja ise jõuame selleks ajaks pensionile jääda. Siiski, kas ei peaks nii suurt otsust pikemalt arutama kui kaks nädalat?. Vägisi jääb mulje, et dokumendile ei oodata sisulist tagasisidet ega avalikku arutelu," märkis Piirimäe.

Tema sõnul peaks vastavalt valitsuse 2011. aastal kinnitatud kaasamise heale tavale nii seadusloomes kui arengukavade koostamisel avalik konsulteerimine kestma vähemalt neli nädalat.

Ühendused taunivad keskkonnaministeeriumi kaasamispraktikat, milles järjekindlalt antakse ühendustele ja laiemale avalikkusele olulistele eelnõudele reageerimiseks liiga lühikesi tähtaegu, mille jooksul on keeruline sisukat panust anda.

Ühenduste hinnangul näitab selline lähenemine, et ministeerium suhtub kaasamisse formaalselt, rikkudes sellega valitsuse poolt paika pandud hea tava põhimõtteid.

Keskkonnaühendused kutsuvad siiski üles kõiki huvilisi dokumendiga tutvuma ja oma arvamust avaldama.

Eelnõu ja seletuskiri on leitav: http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/maapou/maapoue-strateegia

EKO koostab oma seisukohad ja avalikustab need järgmisel nädalal.

Keskkonnaministeerium on teatanud, et tutvustab eelnõud huvigruppidele 31. jaanuaril toimuval seminaril ning riigikogule kinnitamiseks on dokument plaanis esitada märtsis.