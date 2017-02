Ajajoon: noppeid Konstantin Pätsi poliitilisest tegevusest Eestis

Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe sõnul on maakohtute koormus kasvanud 125 protsenti ning halduskohtute koormus 42 protsenti ning iseäranis on kasvanud esimese astme kohtutes tsiviilasjade arv ehk kokku 183 protsenti, samas kui kriminaalasjade arv on suurenenud 58 protsenti.