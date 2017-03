"Pealtnägija" uuris kahtlasi investeerimiskoolitajaid

"Pealtnägija" on aastate jooksul korduvalt paljastanud ratsa-rikkaks-skeeme, kus kergeusklikud tegelikult rahast vabastati. Prokuratuuri andmetel on Eestit tabanud uus laine, kus välismaised investeerimisskeemid lubavad väljavalitutele imetabast tootlust ja sellega kaasnevat glamuurset elu. Pealtnägija osales ajakirjandusliku eksperimendi korras ühel säärasel investeerimiskoolitusel ja särav fassaad osutus butafooriaks ning koolitajad lubadeta šarlatanideks.

Elukutselised investorid ja finantsjärelevalve esindajad jäid aasta algul Eestis kanda kinnitanud investeerimisskeemi Forex Division osas skeptiliseks, sest lubatakse anomaalselt kõrget tootlust.

“Teades finantsturge ja nende toimimist, viitab küll sellele, et tegemist võib olla petuskeemiga,” kommenteeris finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.

"Mina kindlasti soovitan hoiduda Forexist, et sellel ei ole tegemist mitte midagi investeerimisega," ütles TTÜ rahanduse dotsent ja elukutseline investor Tõnn Talpsepp.

Forex ehk foreign exchange on ülemaailmne valuutaturg, kus kauplevad iga päev, ja tegelikult lausa iga sekund, sajad pangad ning investeerimisfondid. Päevakäive on viis triljonit dollarit ehk umbes 30 korda rohkem kui Wall Street’il. Erinevalt nn vana-kooli börsidest, töötab Forex 24 tundi ööpäevas ja algajad seal otse kaubelda ei saagi.

"Kui muidu on börs selline tsentraalne koht, kus tehakse tehinguid, inimesed saavad kokku, on finantsinstitutsioonid, on muud tegelased, siis Forexil sellist tsentraalset kohta ei olegi. Ehk kogu see turg on tegelikult finantsasutuste vahel. Ja siis need finantsasutused pakuvad sinna ligipääsu ka kõigile teistele, kes siis on sellest huvitatud," selgitas Talpsepp.

Just sellele, kuidas tavainimene väidetava kullaaugu juurde viia, rõhubki Inglismaal asutatud koolitusfirma Mastery Trading Academy ehk lühidalt MTA. Ettevõtte looja ja kaanepoiss on 26-aastane Matt Travis. Noor britt sai väidetavalt just valuutaturgudel kaubeldes miljonäriks ega koonerda sotsiaalmeedias glamuuri ja ülivõrretega. Ühes promoklipis lubab ta valuutaturul miljonäri teha kasvõi kodutust.

Kui uskuda Travise CV-d, on tema äripartnerite ja mentorite hulgas ärimagnaat Richard Branson, Eestiski tuntud finantsguru Robert Kiyosaki, hulk inglise vutistaare ja isegi Ameerika Ühendriikide uus president Donald Trump. Jaanuari alguses teatas Travis, et avas Eesti kontori. Juures oleval fotol seisavad siin samas Jõe tänaval reas Forexi kleebistega luksusautod. Kuid juba esimene uuring paljastab, et autod on tegelikult ajutiselt renditud, Londoni ühes kuulsamas pilvelõhkujas, mida reklaamitakse firma rahvusvahelise peakorterina, viibisid nad lühidalt ning tagatipuks korter, mida Travis esitleb sotsiaalmeedias enda omana, on tegelikult populaarsest portaalist varastatud reklaamfoto.

"Pealtnägija" otsustas saata ajakirjandusliku eksperimendi korras koolitajate loengusse kolleeg Ilja ETV plussist, kel kogemust investeerimisvallas ja kes on sarnastest skeemidest varem lugusid teinud. Laupäev, 18. veebruaril toimus Tallink hotelli konverentsikeskuses MTA koolitus. Tallinna kesklinna hotelli kogunes ligi 30 investeerimishuvilist, kellest igaüks maksis sissepääsu eest 35 eurot.

Enamus koolitusel osalejaid olid 20-30-ndates mehed, ettevõtjad, tudengid, aga ka paar pensionäri, ühe riigiameti juhtivspetsialist ja paar liikumispuudega inimest. Peale superstaar Travise olid kohal veel kaks britti ning kaks firma eesti esindajat.

Teleajakirjanik Ilja Dotšar ütles, et esimese tunniga märkas ta rohkem räägiti kasumist kui raha kaotamisest.

Kuulajate seas oli ka 32-aastane ettevõtja Jonas Tõnismaa, kes juhtis pikka aega oma väikest elektrifirmat, aga nüüd tahab keskenduda 100 protsenti väärtpaberitega kauplemisele.

"Ma olen mitu korda teinud näiteks 1000st 10 000. Näiteks Brexiti ajal panime sõbraga kumbki 500, et panime 1000 euri ja saime 10 000," ütles Tõnismaa.

Tõnismaa lisas, et raha ta aga välja ei võtnud ja lõpuks ikkagi kaotas kogu summa. Esimene kaotus ei heiduta Tõnismaad ja ta loodab ühel päeval saada elukutseliseks investoriks nagu Warren Buffet või George Soros. Ta usub siiralt, et äsja maabunud Forex Division on tema suur võimalus.

"Seal ei ole vaja mingit kõrgharidust või majandustausta, et meil on palju grupis on palju inimesi, kes mõni käib isegi ülikoolis ja teenivad juba tuhat kakstuhat eurot kuus. /.../ Plaanid on ikkagi suured. Nüüd ma siin lähiajal plaaningi panna mingi suurema summa peale ja hakata sellega kauplema."

Koolitus kestis ligi kuus tundi. Soovijad lisati veel ka veebis kinnisesse vestlusgruppi, kus antakse juba praktilisemat nõu, millal ja kuidas tehinguid teha. Algusest peale oli ka ekspertide jaoks pisut segane, mida Travis ja ta Eesti esindajad õieti müüvad. Tegelikult viiakse huvilised omakorda kokku välismaa maakleriga, kes maksab iga isiku pealt 600-1000 eurot vahendustasu. Interneti-kommentaarides oletatakse, et sõltuvalt investori mängu pandud summast saavad nad ka lisatasu. Lühidalt – antud juhul näivad Travis & Ko tegelikult olevat ainult reklaamimehed ja vahendajad.

Kõik see jääb aga spekulatsiooniks ja me ei jõuagi õieti skeemi tuumani, sest kui "Pealtnägija" küsib kommentaari finantsinspektsioonilt, mis jälgib selles vallas toimetajate seaduslikkust, hakkab kiirelt juhtuma. Sissejuhatuseks selgub, et Briti emafirma MTA on küll Euroopa Liidu piires litsentseeritud, aga mitte koolituse korraldanud eestlased.

"Nad pole finantsinspektsiooni tegevusloaga ja hetkel ma ei oska seda rohkem kommenteerida, kui see, et nende esitlusviisist nähtub selliseid tunnuseid, et nad peaksid tegelikult olema tegevusloastatud," kommenteeris Andre Nõmm.

Nimelt ei tulnud Londoni ärimehed Eestisse omapäi, vaid nende maaletoojad ja koolituse korraldajad olid Eesti startup-ettevõtjad, eesotsas Arnet Mahmastoliga. Forex Divisioni eestikeelsel kodulehel ja Facebooki kontol räägiti investeerimisnõustamisest, mis on aga finantsinspektsiooni sõnul selgelt tegevus, milleks on vaja luba, rääkimata varasematest kogemustest, mida Mahmastolil pole. Mahmastol väidab aga, et koolitusi polegi toimunud.

"See on kõik niiöelda turu-uuringu reklaami eesmärgil, me tahtisme näha, palju üldse neid inimesi kokku saab, mis üldse see maailm endast tähendab, see oli kõik sel eesmärgil tehtud," ütles koolituse korraldaja Arnet Mahmastol.

"Pealtnägija" küsimuste peale algatas finantsinspektsioon ametliku uurimise. Kui lubadeta isetegevus leiab kinnitust, algatatakse kriminaalasi, mis võib endaga kaasa tuua karistusena rahatrahvi. Ärimees Mahmastol eitab tahtlikku rikkumist, lubab paberid korda ajada ja projekti peagi uuesti käivitada.

"Me tahtsime Eestis hea plaaniga minna peale, aga kuna keegi siin juba hästi palju on igasugustele finantsinspektsioonidele teada andnud, mis me teeme, siis ma olen natuke mööda juriste käinud [...] Seeõttu me peame täna korraks oma uksed kinni panema ja nende nii-öelda lubade ja asjade tegemisega oma pead vaevama," ütles ta.

Pärast "Pealtnägija" tehtud telefonikõnet kadusid loetud minutitega kõik koolituse reklaamid Facebookist ja Forex Divisioni kodulehekülg suleti. Mahmastol ise jäi edaspidi kõnedele ja kirjadele tabamatuks.

Samal päeval teatas aga keegi "viieaastase investeerimiskogemusega" Steven Turk, et annab "sümboolse tasu eest" – milleks on nüüd juba 300 eurot – veelgi kvaliteetsemat õpet.

"Siiamaani on see kõik olnud paras bullshit, mis on inimestele edasi antud. Eestis pole pakutud mitte kunagi siiamaani vähemalt minu andemte põhjal nii kvaliteetset infot selle kohta, kui mina praegu tegema hakkan," rääkis Steven Turk.

Turki koolitusele registreeris juba paari päevaga juba kümmekond inimest. Pole selge, mis teda täpselt Forex Divisioni seltskonnaga seob, aga ka Turkil pole ametlikku luba. Mehe enda sõnul polegi seda vaja, sest ta ei anna konkreetseid juhiseid tehinguteks, vaid räägib üldpõhimõtetest.

Enne kui pole konkreetselt tõestatud, ei saa "Pealtnägija" väita, et Forex Division oli konkreetne pettus, kuid kõige kõnekam on viis, kuidas nad võimude ja ajakirjanduse huvi peale põranda alla kadusid.

Ehkki näib, et Briti firma maabumine Eestis piirdus esimeste sammudega, siis ainuüksi Põhja prokuratuuris on praegu pooleli viis kriminaalasja, mis käsitlevad sarnast tegevusloata finantsteenuse osutamist. Prokurör Maria Entsik ütleb, et ilma litsentsita tegutsemine on juba piisav rikkumine.

"See kuritegu ei eelda seda, et tegelikult keegi oleks reaalselt kannatada saanud või petta saanud, vaid võimaldabki riigil sekkuda juba varasemas etapis. Seadusandja on õnneks lugenud sellist finantsvaldkonnas tegutsemist piisavalt ohtlikuks, et kui selleks riigipoolt väljastatud tegevusluba puudub, siis ongi juba kuriteona käsitletav ja karistatav," selgitas Entsik.

Maria Entsik kutsub inevesteerimishuvilisi üles olema tähelepanelikud ja võimalikest pettustest teada andma.