Eesti e-tiigri hüpe kohustuslike e-arveteni jäi ootamatult toppama

Arvekeskuse e-arve

Presidendi välja kuulutatud sedusest jäi välja osa, mis puudutas avalikus sektoris kohustuslikele e-arvetele üleminekut ning vastav punkt on asendunud lihtsalt tõdemusega, et riigiasutused peavad suutma e-arveid vastu võtta alates 1. märtsist 2017.

Eesti Päevaleht kirjutab, et kuigi rahandusministeerium kinnitas, et selle punktiga on kõik korras, otsustas esmalt SDE ja siis IRL-i juhitav parlamendikomisjon kohustuslikud e-arved ära jätta.

See tähendab, et kui keegi peaks pärast tuleva aasta 1. märtsi e-arve saatma, tuleb riigil sellega hakkama saada, aga mingit kohustust riigiga ainult e-arvetega arveldada ei ole.

Seaduse vastuvõtmises järge ajades selgus, et algne idee jäeti sellest eelnõust välja esimese ja teise lugemise vahel.

E-arvete eelnõu arutas majanduskomisjoni kuulunud Urve Palo (SDE) kokku kutsutud töögrupp, kuhu kuulusid peale eri ministeeriumite spetsialistide ka Envoice’i ja EVEA esindajad ning pärast valitsuse vahetust hakkas töögruppi juhtima Aivar Kokk (IRL) ning just see töögrupp leidiski, et turu toimimise kahtlusi ei ole suudetud hajutada ja pingelise ajagraafiku tõttu ei panda ettevõtetele e-arvetele ülemineku kohustust, aga kui nad neid esitavad, peab riik suutma need ka vastu võtta.

Pärast teist lugemist teatas komisjoni juht Kokk pressiteatega, et kuni kõikide majandustarkvara operaatoritega liidestatud turg ei toimi, siis pole mõistlik ja võimalik seadusega ettevõtjatele e-arvete kohustust panna.

Kuna rahandusministeeriumi jaoks oli oluline, et eelnõus teised raamatupidamisseaduse muudatused saaksid kiiresti vastu võetud ja jõustuksid 2017. aasta algusest, oldi nõus e-arvete kohustust välja võtma, eelnõu sai riigikogus seaduseks ühegi vastuhääleta.

Veel pool aastat varem oli valmis saanud Ernst & Youngi uuring Eesti avaliku ja erasektori valmisolekust e-arved laiemalt kasutusele võtta ning seal leiti, et selleks on Eestis infrastruktuur olemas ja levinumate majandustarkvaradega on võimalik e-arveid töödelda.

Uuring näitas, et arvete topeltsisestuse aastaseks kuluks kujuneb 48 000 eurot, millest umbes 80 protsenti kannavad just mikroettevõtted ning e-arvete edastamise aastaseks kuluks kujuneb umbes 245 000 eurot, millest 52 protsenti langeb mikroettevõtetele.

Ühtaegu esitatakse praegu avalikule sektorile aastas paberkujul ligikaudu 376 000 arvet, mille saatmiseks tehakse printimis- ja saatmiskulutusi umbes 320 000 eurot ehk seega võiks e-arvetele üleminek ka väikefirmadele hästi mõjuda.

Rahandusministeeriumi tugiteenuste projektijuht Marge Lepp tõdes, et seadusesse jõudis siiski kogu e-arvete kasutuselevõtuks vajalik raamistik ehk e-arvete avalikule sektorile saatmise kohustus tuleb kehtestada esimesel võimalusel, niipea kui võimaliku konkurentsitõrke tekkimine on veenvalt välistatud ja mitte hiljem kui 2017. aasta jooksul.

"See on võimalik nii praeguste turuosaliste poolt sõlmitava kokkuleppe kaudu kui ka registrite ja infosüsteemide keskuse (RIA) loodava e-arvete edastamise lahenduse abil, mis sisuliselt oleks riiklik e-arvete operaator," kinnitas ta.