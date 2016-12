Päästeamet ja kiirabi soovitavad pühade ajal ohutusele mõelda

Päästeamet ja kiirabi soovitavad jõulupühade tähistajatel pühi rahulikult võtta ja ohutusele mõelda. Kiirabis on lisabrigaadid koduvalves juhuks, kui väljakutsete arv peaks ootamatult suureks kujunema, päästeamet palub lahtise tule ja pürotehnikaga ümber käia ettevaatlikult.

Reedeõhtune Tallinna liiklus ei erinenud tavapärasest, vaid tipptund saabus lühendatud tööpäeva tõttu varem ja kaubanduskeskuste parklad olid autodest tulvil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

TTÜ logistika õppetooli professor Dago Antov soovitab pühade-eelses ja -järgses saginas jääda rahulikuks ning pigem läheneda tegemata töödele tootsilikult - kui tervet ülesannet ei jõua, siis tee pool, aga jõululauda jõua tervelt.

"Ma tõesti loodaks, et kuna see aasta, mis liikluses ei ole olnud kõige parem, sest meil üle mitme aasta on hukkunute arv suurem kui eelmisel aastal, siis need viimased kümmekond päeva, mis jäänud on, säästaks kõiki elusid ja see number hullemaks ei lähe," rääkis Antov.

Kiirabil on ees aasta kõige töörohkem periood, kus väljakutsete arv võib kuni 30 protsendi võrra suureneda. Lisaks on käes viiruste kõrghetk, mis on juba on kiirabi tööhulka tunduvalt kasvatanud. Nüüd lisanduvad veel liigsest napsutamisest tingitud terviserikked.

"Meie kultuuris on inimesed harjunud seda veetma alkoholiga ja seetõttu on meil ka erinevaid liigsest lustakusest tulenevaid probleeme. Seetõttu on see kõige töisem periood ja pikk ajavahemik. Me oleme selleks valmistunud," rääkis Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas.

"Tõsi, viimaste aastate trend on sinnapoole, et inimestes on normaalsus taas ärganud ja selliseid enesehävituslikke meelelahutuse võtteid on üha vähem, aga kunagi ei tea, mis võib juhtuda ja maailm on täna ärev," lisas ta.

Põhja päästekeskuse juht Priit Laos tõdes, et paraku on käes traagiliste tuleõnnetuste aeg. Päästeamet paneb kõigile südamele, et nende hoiatusi võetaks tõsiselt

"Suitsuandurid ja tuleohutustooted kingitusena kuusepuu alla on hea mõte, järelelevalveta küünlad kuusepuu otsas mitte niivõrd. Teine oluline teemapakett on igasugune pürotehnika. Alles 9.detsembril oli Tallinnas juhum, kus üks alkohlijoobes seltskond otsustas tualettruumis pürotehnilise laengu lahti lasta, põhjustades sellega paksu pahandust ja päästjatele väljakutse," selgitas Laos.

Sarnaselt jaanipäevaga võiks ka nüüd seltskonnas olla kaine grupijuht, ehkki tegelikult peaks aru pidama juba enne pitsi võtmist.