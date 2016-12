Tulevase Lääne-Harju valla keskuse asukoht pole veel selge

Paldiski linn ja Keila vald moodustavad ühinemise tulemusena 9000 elanikuga Lääne-Harju valla. Kuhu tuleb uue valla keskus, pole veel selge.

Esialgu alustasid läbirääkimisi viis omavalitsust ning lisaks Keila vallale ja Paldiski linnale, olid arutelud ka Nõva, Vasalemma ja Padise vallaga. Et liitumisotsus tuleb volikogudel teha tuleva aasta 1. jaanuariks, pole rohkem läbirääkimisteks aega, kinnitasid Keila vallavanem ja Paldiski linnavolikogu esimees "Aktuaalsele kaamerale".

"Suurem arv oleks olnud ikka parem. Oleks saanud rohkem investeeringuid tulevikus teha ja loomulikult ei ole ka välistatud see, et järgmisel aastal nad liidetakse meiega või nad liituvad ise," ütles Paldiski linnavolikogu esimees Kaupo Kallas.

Mõlemad volikogud peavad liitumise kinnitama veel oma erakorralistel istungitel. Uues vallas on kokku 9000 elanikku ja selle nimeks saab Lääne-Harju vald.

"See Lääne-Harju vald ei ole ka lõplik. Võib-olla siin tulevad ka selles osas väikesed muudatused, sest Lääne-Harju vald sai kokku lepitud, kui laua taga oli neli läbirääkijat, aga praegu on järele jäänud neid kaks," märkis Kallas.

Kuhu tuleb Lääne-Harju valla keskus, on esialgu veel lahtine.

"Kaalume mitmeid variante. Loomulikult on siin ka Paldiski linn valmis võimutsentrit moodustama. Hetkel on ju uus situstaioon, et Keila vallavalitsus asub hoopis Keila linna territooriumil. Nii et võib-olla tuleb Laulasmaale, võib-olla tuleb Kloogale, võib-olla tuleb Paldiskisse," arutles Keila vallavanem Jaan Alver.

Paldiski volikogu esimees tahaks keskust Paldiskisse, sest seal on tiheasustus. Kallas lisas, et valla keskuse asukoht on läbirääkimiste küsimus.