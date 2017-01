Fotod: Esimehevaliku ees seisev Reformierakond peab piirkondlikke debatte kinniste uste taga

Laupäevase Reformierakonna üldkogu eel astusid kaks esimehekandidaati kolmapäeval hotellis Euroopa partei Tallinna piirkonna liikmete ette, kuid seal räägitu jääb kinniste uste taha.

Erakonna pressiesindaja Silver Pukk ütles ERR-ile, et tegu on piirkonna üritusega ning sinna on oodatud piirkonna liikmed. "See on kinnine üritus, sinna ajakirjanikud ei pääse. See pole mitte ajakirjandusele kiusuks, vaid eelkõige selleks, et muidu ei julge inimesed küsimusi esitada."

Pukk täpsustas, et piirkondlikud üritused on Reformierakonnas alati kinnised olnud, nagu ka teisipäevane üritus Raplas või detsembri lõpupäevil Tartus. "Selline on lihtsalt kokkulepitud korraldus. Kui oleks avalik debatt, siis oleks ka hoopis teine formaat."

Partei esimeheks pürgiv Hanno Pevkur ütles, et tema on öelnud kõikidele piirkondadele, et see on nende vaba otsus, kas piirkond tahab teda näha koos Kristen Michaliga debateerimas või eraldi. "Või kas te tahate teha seda kinnisena või avatuna - see on iga piirkonna otsus. Mõnes kohas oleme olnud kahekesi koos, mõnes kohas eraldi. Ei ole mina piirkondadele ette öelnud, kuidas teha."

"Aga selles mõttes tasub muidugi mõista, et kui tahetakse ikkagi küsida erakonna siseeluga seotud asju ja natuke avatumate kaartidega rääkida, siis on mõistetav, miks tahetakse natuke n-ö omaette olla. Aga mina olen jätnud selle iga piirkonna otsustada," lisas ta.

Reformierakonna laupäevane üldkogu on avatud, samuti saab esimehekandidaate Michalit ja Pevkurit kuulda avalikult debateerimas neljapäeval kell 14.05 Vikerraadios, millest ERR.ee teeb veebiülekande.

Reformierakond valib omale uue juhi sel laupäeval, enne seda toimub partei siseveebis 2.-5. jaanuarini e-hääletus.

"Kolmapäevane debatt on üsna otsustav, sest kuni neljapäeva keskpäevani saavad erakonna liikmed hääletada elektrooniliselt. Laupäeval toimub erakonna üldkogul hääletus paberil," ütles hotellis Euroopa viibinud "Aktuaalse kaamera" ajakirjanik Anne Raiste.

Reformierakonna pressiesindaja kinnitusel on erakonna juhi elektrooniline valimine turvaline ega võimalda manipuleerimist.

Elektroonilisel eelhääletusel erakonna intranetis on võimalik osaleda vaid mobiil-ID või ID-kaardiga ennast tuvastades, ütles partei pressiesindaja Silver Pukk teisipäeval BNS-ile. "Samasugune isikutuvastus toimub ka e-valimistel või sisenedes internetipanka, mille turvalisuses ei kahtle ilmselt keegi."