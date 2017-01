Opositsioon andis Kalev Kallole üle umbusaldusavalduse

Kalev Kallo. (Foto: Tallinna linnavolikogu)

Tallinna volikogu opositsioon andis neljapäevasel istungil keskerakondlasest volikogu esimehele Kalev Kallole üle umbusaldusavalduse. Umbusaldusele on pannud allkirjad nii IRLi fraktsiooni liikmed, kui ka Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liikmed.

IRLi fraktsiooni esimees Madis Kübar ütles istungil, et IRL soovitas Kallole juba eelmise aasta 1.detsembri istungil, pärast ametlikku kriminaalsüüdistuse saamist, riigimehelikku tagasi astumist, kuid ta seda pole senini tulnud. "Seetõttu on antud olukorras ainuvõimalik, et linnavolikogu vabastab usalduse kaotanud esimehe ametist ning valib uue," lausus Kübar.

"Lisaks sellele, et Kalev Kallo on saanud ise kriminaalsüüdistuse, ei ole ta täitnud ka oma kohuseid linnavolikogu juhina ning Tallinnal puudub pärast Harju maakohtu otsusega Edgar Savisaare ametist kõrvaldamist endiselt täievoliline ja teovõimeline linnapea. Korruptsioon ja vargused linna juhtimises peavad lõppema," pahandas Kübar.

"Oleme pikalt oodanud Kalev Kallolt ühemõttelisi hukkamõistvaid hinnanguid korruptsiooniilmingute kohta linnajuhtimisel, kuid volikogu esimees on käitunud pigem vastupidiselt. Seda väidet ilmestab hiljutine Kesklinna vanema Alar Nääme linnavara omastamise juhtum," ütles ta veel.

Avaldus võetakse menetlusse järgmisel linnavolikogu istungil.