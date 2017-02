Opositsioon sisekaitseakadeemia kolimist ei toeta: milleks hästitöötavat asutust murda

(Foto: ERR)

Vabaerakonna esindaja Krista Aru rõhutas, et igasuguse haridusasutuse kolimise puhul on peamine kaalukoht, et antav haridus õppekvaliteedi languse tõttu ei kannataks. "Lõhume ära olulist, mis töötab väga hästi."

Deniss Boroditš Reformierakonnast ütles, et elus muudetakse asju siis, kui on probleem. "Milleks hästitöötavat asutust murda? See on ka materiaalselt kulukas. Maksab kümneid miljoneid rohkem, kui renoveerimine," sõnas ta.

Kui midagi Narva üldse kolida, võiks see Boroditši hinnangul olla Eesti Energia. Erinevalt sisekaitseakadeemia kolimisest tooks see tema sõnul Narva ka töökohti.

EKRE-t esindanud Jaak Madison ütles, et akadeemia põhikompleks peaks kindlasti asuma pealinnas. Julgeolekualane risk oleks Narva puhul tema hinnangul kindlasti suurem, kui ükskõik kus mujal Eestis.

