"Aktuaalse kaamera" intervjuu peapiiskop Viilmaga

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud pikas intervjuus, et Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule on lõppev aasta olnud väga toimekas ja on olnud kohtumisi nii kiriku- ja ühiskonnategelastega kui ka poliitikutega.

Viilma ütles veel, et Eesti rahvast iseloomustab ristiusk ja seda võiks rõhutada. "Me oleme ristiinimesed ja see on meie identiteet. Ja kui me seda julgeme tunnistada, siis ei saa kohutada ükski võõras meid. Ja me oleme ise paremini mõistetavad ja inimesed, kes tulevad teisest kontekstist mõistavad ka meid," lausus Viilma.