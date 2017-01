Vabaerakonna volikogu kutsus Ratast üles mitte allkirjastama Rail Balticu lepet

Järvamaal koos olnud Vabaerakonna volikogu võttis vastu avalduse, millega kutsub peaminister Jüri Ratast aega maha võtma ja mitte allkirjastama Rail Balticu lepingut.

Vabaerakond leiab, et Rail Balticu poliitiline asjaajamine ja otsuste langetamine pole toimunud 21. sajandi demokraatlikule Eestile kohaselt: leidmata on õiglane variant trassi alla jäävate võõrandatavate maade kompenseerimiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Artur Talvik ütles, et väga paljude maaomanike puhul, kelle maadest trassid üle lähevad, on ebaselge, missugune saab olema kompensatsioon. "Ja me väga seisame selle eest, et need inimesed saaksid õiglase kompensatsiooni."

Samuti otsustas volikogu, et Vabaerakonna liikmed osalevad sügisestel valimistel valimisliitude koosseisus aidates kaasa, et tekkivate suurvaldade volikogudes oleksid esindatud ka külade ja väikevaldade elanikud.

Vabaerakonna Rapla piirkonna koordinaator Alar Mutli selgitas, et erakond ei lähe tegema varjatud Vabaerakonna nimekirja. "Meie liikmed kandideerivadki valimisliitudes ja lihtsalt Vabaerakonna liikmetena. Me toetame sellega just kohalike kogukondade tegevust."