Suuremates kogudustes peeti perejumalateenistusi ja heategevuskontserte

Jõuluvanad mitmest Eesti paigust vastasid ERR.ee palvel küsitlusele. Selgub, et kõik vastanud leiavad, et vööl vitsa kandmine on ammuiganenud komme. Punakuued on osa jõulumaagiast ja kõike ei peagi välja rääkima, leiavad nad. Aga pisikese ülevaate saame teha sellegi poolest. "Ega muud, kui laulud-tantsud selgeks, luuletused pähe ja jõuluvana ootama!" soovib üks Eesti taat kaasmaalastele.