Ranno Tingas: seni valitsuse tehtu annab majandusele hoogu lühiajaliselt

Ernst & Young partner Ranno Tingas tõdes, et valitsus on jõudnud esimese saja päeva jooksul palju ja kiiresti ära teha, kuid majandusele hoogu annab see tema arvates vaid lühiajaliselt.

"Arvan, et lühiajaliselt annab see hoogu juurde, eriti just madalama ja keskmise palgaga inimeste täiendav maksusoodustus, mis selgelt toob rohkem raha kas säästmisesse või kaubandusse. Aga pikaajaliselt ma olen skeptilisem, sest pikaajaliselt on paljud muudatused pigem raha liigutamised ühest kohast teise. Kellegi maksukoormus suureneb, kellelgi väheneb, aga see on selge, et ka kaupade ja teenuste kallim maksustamine jõuab lõpuks tarbijani ja ikkagi hinnad tõusevad, pangaintressid tõusevad vms," selgitas Tingas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

Valitsus on öelnud, et kavatseb ka laenu võtta. Tingase sõnul on see mõistlik mõte. Tähtis on tema sõnul aga see, et laenu kasutataks Eesti konkurentsivõime tõstmiseks.

"Kindlasti infrastruktuur on see, mis aitaks Eestil olla konkurentsivõimelisem ja see on ka püsivam. Kuna laenu võetakse aastateks, siis see peaks ka aastaid abiks olema riigile," rääkis Tingas, lisades, et investeeringuid võiks suunata sadamatesse, samuti näiteks Tallinn-Tartu maanteesse.

Tingase hinnangul võiks valitsus lubaduste täitmisega kiirustamise asemel mõne teema puhul aja maha võtta ja asjad rohkem läbi mõelda. "Hinnata majandusmõjusid enne, kui tohutu kiirusega kõike muuta ja tõestada, et on oma lubadused valijate ees täitnud," sõnas ta ja lisas, et oluline oleks, et asjad, mida valitsus teeb, oleksid õiged.

"Mõni asi võtab rohkem aega, olgu see pangalõiv või mõni muu maksupoliitiline muudatus," lisas ta.