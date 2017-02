Peipsi järve jäässe on tekkinud suured praod

(Foto: Kristjan Teedema/Tartu Postimees/Scanpix)

Seoses ilmastikuoludega on Peipsi järve jää põhjakaldale tekkinud praod, mis liikumist takistavad ning jääl liikudes tuleb olla ettevaatlik.

Laiad praod on tekkinud Peipsi jääle Ida-Virumaa piirkonnas: Kurult Rannapungerja suunas 0,8 km kaugusel kaldast jookseb pragu laiusega 0,5–1 meetrit, Rannapungerjalt Lohusuu suunas 0,6 km kaugusel kaldast jookseb pragu laiusega 0,5 meetrit, Remnikul 4 km kaugusel kaldast on jäämurd liikunud ning sinna on tekkinud ligi kahemeetrine pragu.

Neis kohtades on järvel lahtine vesi.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi kutsub kõiki kalastajaid ja teisi jääleminejaid üles ettevaatlikkusele.

"Enne jääle minekut tutvuge kindlasti jääoludega ning vajaduse korral küsige lisainfot kordonist. Ka jalgsi jääle minek tuleb kindlasti registreerida. Nii saame teid jääoludega kurssi viia ning häda korral viivitamatult abi pakkuda," lisas Püvi.

Peipsi järvele võib jätkuvalt minna jalgsi ja maastikusõidukitega.