Politsei: vanemad peavad laste internetikasutusel silma peal hoidma

Venemaal sotsiaalmeedias levinud enesetapule õhutav "mäng" on levinud ka Eestisse, mis seni pole politsei kinnitusel siiski raskeid tagajärgi kaasa toonud.

"Otsest mänguga seotud viidet pole. Aga ega lapsed oma vanematele ei räägi ka, et nad mängivad mingit mängu või nende enesevigastamised on põhjustatud mängust," rääkis Kumm Vikerraadios.

Kummi sõnul pole politseile tulnud konkreetset viidet, et keegi on õhutanud mingite psüühiliste mõjutusvahenditega seda "mängu" mängima.

"Me räägime moodsa ühiskonna probleemkohast, kus ei osata hinnata, kes seal teisel pool on ja usutakse pimesi," nentis ta ja lisas, et Eestis on esialgu tuntav, et see puudutab venekeelset elanikkonda, kuid on selge, et see levib ka eestikeelsete lasteni.

Kummi sõnul on selle mänguga seotud serverite sulgemine keeruline, sest see sõltub väga palju selle omanike tahtest ja kuna jutt käib Venemaal asuvatest serveritest, siis puht juriidiliselt on sinna väga raske läheneda.

"Kuna ma olen ise kolme lapse isa, siis soovitan ma igaljuhul rääkida lastega rahulikult ja uurida, millised mängud levivad, mida sõbrad mängivad ning vaadata kindlasti laste internetikäitumist," märkis ta. Tema sõnul on selle probleemi teadvustamisel kindlasti suur roll koolidel ning tuleb teadvustada võimalikest rasketest tagajärgedest.

"Tuleb teadvustada, et see mäng lõppeb enesevigastamise või enesetapule viimisega. Täna lastele tundub, et tegemist on niiöelda arvutimänguga, kus sa teed ülesandeid, et saada järgmisele levelile," ütles ta.

Kummi kindel soovitus on lastel vigastuste ilmnemisel esmajärjekorras vanematel põhjusi selgitada, kuid kui ilmneb midagi kahtlustäratavat, pöörduda politseisse.

Viimastel päevadel on Eesti meediasse jõudnud uudiseid selle kohta, et Venemaal uuritakse, kas noorte enesetappude laine on kutsunud esile sotsiaalmeedias leviv mäng.

Ühes eestikeelses koolis õppiv venekeelsest perekonnast pärit 8. klassi tüdruk rääkis Vikerraadios, et ta on ise seda mängu mänginud. "Paar kuud tagasi kuulsin sõbranna kaudu, kes hakkas seda mängima. Inimesed mängivad seda, nad lõikavad ennast, nad teevad enesetapu. Venemaal on see päris suur probleem ja uudistes on räägitud sellest," ütles tüdruk.

"Reeglid on sellised, et saada administraatorilt ülesande, teed ülesande täitmisest pilte ja videoid ja 50. päeval pead tegema enesetapu," selgitas ta.

Tüdruku sõnul tuleb kinnise grupiga liitumiseks teatada, et sul on probleem ja tahad enesetappu teha. "Kirjutasin liitumisel, et mul suri koer ära ja see on väga suur probleem ja kirjutasin, et tahaksin teha enesetapu, aga ma ei taha seda lihtsalt teha, vaid tahan seda mängu mängida," märkis ta. Juba samal päeval sai ta grupi liikmeks ja sai esimese ülesande - et ta peab nõelaga sõrme torkama, et veri hakkaks jooksma ja seda oli vaja pildistada.