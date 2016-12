Anvelt: ma ei taha kuulda koondamistest üksnes palgafondi pärast

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Anvelt rääkis usutluses Eesti Päevalehele, et me ei ole nii rikkad, et hoida paarisadat inimest, kes lihtsalt ootavad hommikust õhtuni kuskil kiirreageerimist.

"Teatud asjade ühitamine ongi õige. Ma ei taha enam kuulda koondamistest lihtsalt palgafondi pärast, aga ümberkorraldusi ma aktsepteerin," kinnitas minister.

Tema sõnul tuleb politsei reformide kriitika tihti organisatsioonist endast, sest sellega lõhutakse inimeste mugavustsoon.

"Meil ei ole vaja hoida inimesi seal, kus ei ole tegevust. Neile pakutakse mingit teist tööd, inimene ei tohi palgas kaotada ja peab olema koolituste võimalus. Paljudele see kindlasti ei meeldi," nentis ta.

Anvelti sõnul on tal kahju, et politseist lahkuvad 50-aastased inimesed. "Igal pool mujal kohalikud krimkavennad alla 50 eluaasta ei olegi. On elu näinud, oskavad tööd teha. Meil peetakse 50-selt esimese asjana pensionilemineku ja lahkumispidu koos. See kurvastab," ütles Anvelt.