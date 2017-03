"Samost ja Rumm": Ratas sai enda tehtud mõõdikud suures osas täidetud

Jüri Ratas (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

Vikerraadio saates "Samost ja Rumm" tõdesid saatejuhid Anvar Samost ja Hannes Rumm, et Jüri Ratase valitsus sai esimese 100 päeva jooksul enda koostatud mõõdikud suures osas täidetud, kuid mitte kogu au ei kuulu selle eest praegusele peaministrile.

Samost märkis, et Jüri Ratase koostatud 100 päeva plaan koosneb valdavalt kõikvõimalikest analüüside koostamisest, ettepanekute tegemisest ja eelnõude ettevalmistamisest ning suurem osa sellest sai tõesti tehtud.

"Kolm kuud ja natuke peale on suhteliselt lühike periood, mille jooksul Jüri Ratase valitsus kangelaslikult pidas läbi istungid selleks, et kõikidesse kastidesse saaks linnukesed ära panna," tõdes ta.

Rummi sõnul näitas viimase nädala kabinetiistumine, et väga hea - Jüri Ratas tegi endale mõõdikud, sai need mõõdikud enamvähem ära tehtud ja tegi sellest avaliku sündmuse.

"Ma arvan, et tema valijad suhtuvad sellesse väga soosivalt, ükskõik kui iroonilised ajakirjanikud ka ei ole," märkis Rumm.

Samost leidis, et mis puudutab Jüri Ratast, siis ei saa anda kogu au temale selle 100 päeva tõlgenduse või käsitluse eest.

"Vaatasin valitsuse enda koostatud saavutuste nimekirja, mis ei ole rubriigist analüüs ja ettepanekud, siis tõesti lastetoetused sai tehtud ehk ära on tehtud need asjad, mis olid seotud 2017. aasta riigieelarvega, kuna need tuli vahetult enne riigieelarve riigikokku saatmist ametisse saanud valitsusel teha ära kolme nädala jooksul," tõdes Samost.

Rumm selgitas, et kui valitsus ei oleks neid ära teinud eelmise aasta lõpus, siis oleks poliitilised konkurendid ja ajakirjanikud hakanud parastama, et uus valitsus tuli ametisse, pidi hakkama midagi muutma, kuid mitte midagi ei ole tehtud.

"Mingid asjad tehti ära ülihelikiirusel ja sealt tuleb ka tagasilööke nagu oli näha alkoholiaktsiisi tõusu koha pealt, aga valitsus võttis siinkohal mõistliku ja kaalutletud riski," arvas Rumm.

Samosti sõnul oli ka terve rida asju, mis saadi eelmiselt valitsuselt päranduseks ehk eelkõige haldusreform, riigireform, tööhõivereform, tervishoiureform.

"Ja tõesti haldusreform on väga kiiresti edasi liikunud, kuid seda ei saa täies mahus lugeda praeguse Jüri Ratase valitsuse teeneks," leidis Samost.

Rummi hinnangul on siiski hea, et kui valitsus vahetub, siis suured asjad lähevad edasi väikeste kosmeetiliste parandustega.