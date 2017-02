Uudistepäeva kokkuvõte 2. veebruaril

Uudistepäev 2. veebruaril (Foto: Fotokollaaž/ERR)

Kurjategija tulistas Tallinnas inimest, sõjategevus Ukrainas jätkub ja Briti valitsus avaldas Brexiti-plaani – ja need on ainult mõned teemad lõppevast uudistepäevast ERR-is.

Tallinnas Rotermanni kvartalis asuvas Metropoli hotellis toimus neljapäeva pärastlõunal tulistamine, kus sai vigastada inimene.

Veidi enne kella 14 sai häirekeskus teate, et Tallinna kesklinnas Roseni tänaval asuvas hotellis oli kuulda laske. Hetkel teadaolevalt tulistati püstolist esemest ning 45–aastane mees sai jalga viga. Tema seisund ei ole eluohtlik ning mees viidi haiglasse, teatas politsei.

Politsei otsib kolme meest, kes liikusid Roseni tänavalt Narva maantee suunas. Võimalik tulistaja on 50-aastates kiilaspäine mees, kellel olid jalas hallid püksid. Temaga võisid liikuda koos pruuni värvi nahktagis ning musta värvi poolmantlis mehed.

Valitsus võttis vastu uue rahvastikuregistri seaduse, millega lisatakse rahvastikuregistrisse inimeste ametlikule elukohale ka nende viibimiskoht, samuti lüheneb elukoha muudatusest teatamise aeg.

2019. aasta algusest jõustuva seaduse kohaselt lisatakse inimese elukoha andmete osasse ka inimese viibimiskoht – ajutine elupaik, kus inimene viibib kauem kui kolm kuud.

Viibimiskoht võib olla näiteks hooldekodu, aga ka sõjavägi või kooli ühiselamu. Samuti puudutab see inimesi, kes õpivad välismaal või on välislähetuses. Viibimiskoha andmed esitavad inimese eest registrisse asutused.

Soome kaitsepolitsei (Supo) kommenteeris käesoleval nädalal puhkenud skandaale seoses Vene topeltkodakondsusega inimeste töötamist kaitseväes ja riigiametites meeldetuletusega, et nemad oli topeltkodakondsuse seadustamisele vastu juba siis, kui 2003. aastal jõustunud seadus alles eelnõuna arutusel oli.

"Juba siis oli ette näha, et topeltkodakondsusega seoses võib teatavates olukordades tekkida probleeme nii riikliku julgeoleku kui ka üksiku Soome kodaniku jaoks," öeldi Supost ajalehele Helsingin Sanomat.

Pärast seaduse jõustumist on Supo teemaga seotud probleemidest rääkinud korduvalt oma aastaraamatutes.

Suurbritannia valitsus avalikustas ametliku dokumendi ehk nn Valge Paberi, milles on välja toodud Euroopa Liidust lahkumisega seotud plaanid.

Dokument toob välja valitsuse 12 põhimõtet, nende hulgas on plaanid migratsiooni kontrollimiseks ja "kontrolli taastamiseks enda seaduste üle". Valitsus lubab tugevdada kogu Ühendkuningriiki, vahendas BBC.

Brexiti minister David Davis kommenteeris, et Suurbritannia parimad päevad on alles ees, väljaspool Euroopa Liitu.

Valge Paber avalikustati parlamendi alamkoja liikmete pealekäimisel.

Dokument paneb paika valitsuse eesmärkide teemad läbirääkimisteks Euroopa Liiduga, millest rääkis peaminister Theresa May juba jaanuaris.

Valitsuse eesmärkide hulgas on EL-i ühisturult ja tolliliidust lahkumine ning läbirääkimiste pidamine uue vabakaubandusleppe üle.

Suured maksumuudatused ootavad meid ees alles 2019. aastal. Siiski on aga juba sel aastal mitmeid olulisi muutusi, mida maksude deklareerimisel tähele panna. Pisut on täienenud e-maksuamet, kuhu on nüüd võimalik kanda tuluandmeid ka mõnelt jagamismajandusega seotud platvormilt.

Maksu- ja tolliamet aitas ERR.ee-l kokku panna oluliste muudatuste nimekirja, mis aitab sel aastal oma rahaasju joonel hoida ja kõik summad õigesti deklareerida. Nagu tavaliselt, tuleks 8.-10. veebruarini tuludeklaratsiooni eelvaade üle vaadata. "Kui midagi on puudu, tuleks võtta andmete esitajatega ühendust. Nagu ikka, oleme toeks nii telefonidel kui meilitsi ja foorumis," sõnas MTA esindaja Rainer Laurits.

Esimesed muudatused puudutavad juhilubade tegemist ja huvihariduse kulusid. Enam ei ole võimalik maha arvata mootorratta ja –sõiduki (A- ja B-kategooria) juhilubade koolituskulusid.

Ukraina terrorismivastase operatsiooni (ATO) staabi teatel tulistasid Kremli-meelsed võitlejad möödunud ööpäeval valitsusvägede positsioone 67 korral - hukkus kaks Ukraina sõdurit, haavata sai 14 valitsusväelast. Pingeline olukord Avdijivka linna juures jätkub, suuremat tulistamist oli ka Marjinka juures, kus Kremli-meelsete mürsud tabasid samuti tsiviilelanike kodusid.

ATO staabi kinnitusel tulistati Avdijivkat raskerelvastusest, mis ei tohiks Minski leppe kohaselt üldse rindejoone lähistel ollagi. Näiteks kasutaaid Kremli-meelsed üksused raketissüsteeme Grad ja 152 mm suurtükke. Samuti üritasid vastased korraldada pealetunge Ukraina relvajõudude positsioonidele, kuid need rünnakud õnnestus valitsusväelastel tagasi lüüa, vahendasid Unian, BNS jt.

Grade ja 152 mm suurtükke kasutas vastane ka Mariupoli ja Luganski suunal.

Rumeenias leidis kolmapäeval aset kommunismijärgse aja suurim massimeeleavaldus, kui tõenäoliselt sajad tuhanded inimesed tulid erinevates linnades tänavaile meelt avaldama valitsuse otsuse vastu dekriminaliseerida võimu kuritarvitamine, ehkki see käib vastu korruptsioonivastasele võitlusele.

Meedia andmeil oli pealinnas Bukarestis vähemalt 200 000 inimest, kes nõudsid valitsuse tagasiastumist seoses erakorralise määrusega, mille alusel ei ole võimu kuritarvitamine enam kriminaalkorras karistatav ning mis võeti vastu parlamendist mööda minnes. Otsus ilmus kolmapäeva hommikul kell 3 ametlikus väljaandes ja saab peatselt automaatselt seaduse jõu.

Bukaresti meeleavaldusel loopisid mitmed demonstrandid pudeleid, kive ja pürotehnikat julgeolekujõudude suunas, kes vastasid neile pisargaasiga. Osa politseinikke ja meeleavaldajaid vajas ka arstiabi.

Andmevahetusega seotud tehnoloogiate ja selle üldise mahu kasv on muutnud keskkonna äärmiselt keerukaks. Selles virvarris peitub halbade tegude tegemiseks mitmeid võimalusi, mida loomulikult ka tehakse. See toimub varjatult, millest tulenevalt toidavad avalikku arusaama hirmud, oletused ja Donald Trump.

Teadupärast mõjutasid võõra riigi häkkerid USA valimisi. Leidub arvukalt neid, kelle arvates on uus Valge Maja elanik nende töö vili. Juhtunust sündinud kirjeldused sarnanevad sotsiaalmeedia ja nutitelefonide eelse ajastu lugudele hundist, millega hirmutati kasvatuslikul eesmärgil lapsi ja näidati, kus kulgeb joon hea ja halva vahel.

Lugu häkkeritest ja Trumpi valimisest täidab ilmselt juba mõnedes kaasaegsetes küberkodudes taolise õpetliku muistendi rolli. Näiteks hirmutas USA sündmuste kirjeldus hollandlasi sedavõrd, et nad otsustasid korraldada saabuvate valimiste ajal häälte lugemise infotehnoloogia mustadest jõududest vabas keskkonnas ja lugeda hääled kokku käsitsi. Nii loodetakse vältida olukorda, milles ei saabu maale rahu ükskõik millise poole võidu korral, vaid armutu kahtluseuss jätkab avalikkuse närvide söömist, nagu võib seda märgata USA-s.

Tartu autoesinduses juhtus hiljuti omapärane sündmus, kui kohale saabus klient, kes kurtis, et tema paar aastat vanal autol põleb mootorituli. Esinduse töötajad leidsid vea üles, selleks osutus kapoti alla peitu pugenud küülik.

"See küülik oli seal närinud mõningaid juhtmeid ja see põhjustas selle, et auto armatuuris läks põlema mootoririkke tuli," selgitas esinduse töötaja Märt Mustmaa "Vikerhommikus". Just Mustmaa oli see inimene, kes kurioossest juhtumist oma sotsiaalmeedia lehel pajatas.

Pärast küüliku leidmist oli autoomanik ehmunud ning kinnitas, et küülik ei kuulu temale, mistõttu viis Mustmaa loomakese oma koju. "Kui tuleb välja õige omanik, annaks selle küüliku talle hea meelega tagasi. Teine variant on see, et jätta endale. Põnnile sai niikuinii lubatud, et äkki võtame kevade poole küüliku," rääkis Mustmaa. Mees lisas, et talle on helistanud inimesed, kes tahaksid küüliku endale võtta, kuid oksjonile ta looma ei pane.

ILM HOMME: peamiselt pilves

Kohati sajab vähest lund ja lörtsi, rannikul võib ka vihma tibutada. On jäiteoht. Puhub lõunakaare tuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on –3 kuni 1 °C.