Keskerakond loodab aprillis enda Toompeal asuva kinnistu müüki panna

Keskerakonna Toompeal asuva hoone uks. (Foto: Hanna Samoson/ERR)

Keskerakond loodab enda Toompea hoone müüki alustada aprillis, kuid see sõltub Tallinna asjaajamise kiirusest, sest ka linnal on Toom-Rüütli 3/5 asuval kinnistul pinda.

"Tallinnas käivad protseduurid müügi ettevalmistamiseks," ütles Keskerakonna peasekretär Jaak Aab BNS-ile. "Linn peab viima asja linnavalitsusse ja volikokku, see võtab natuke aega. Aga ma arvan, et see juhtub millalgi aprillis."

Keskerakond on otsustanud suurte rahaliste kohustuste täitmiseks enda Tallinnas Toompeal asuva kinnistu maha müüa ja Aabi sõnul on kõige mõistlikum teha seda koos kaasomaniku Tallinna linnaga, sest nii saab parima hinna.

Aabi sõnul on ekperdid on Toom-Rüütli 3/5 kinnistu ära hinnanud, kuid summat ta BNS-ile ei öelnud. "Arvan, et hindamise numbrid on ootuspärased ja adekvaatsed," sõnas ta vaid.

Ajalehe Postimees palvel kinnistut hinnanud LVM Kinnisvara ekspertide hinnangul on kinnistu väärt vähemalt 3 miljonit eurot.

Harju maakohus seadis mullu sügisel Keskerakonna Toompeal asuvale peakontorile Paavo Pettai firmale OÜ Midfield antud garantiikirjade katteks hüpoteegi, rahuldades nii kohtumäärusega Midfield OÜ arbitraažkohtusse esitatud hagi tagamise taotlus. 730 000 euro suuruse hagi tagamiseks on kohus pannud partei Toom-Rüütli 3/5 kinnistu hüpoteegi alla kogusummas 800 680 eurot.