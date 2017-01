Erikomisjon jätkab Arsenali tehingute uurimist: on veel vastuseta küsimusi

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvikul on Arsenali keskusega seoses veel kahtlusi. (Foto: Postimees/Scanpix/ERR)

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik ütles esmaspäeval ERR-ile, et Arsenali keskuse uurimisega minnakse igal juhul edasi ning plaanis on komisjoni ette kutsuda uuesti Riigi Kinnisvara AS-i praegune esimees Tarmo Porgand.

"Arsenaliga me läheme edasi igal juhul. Võimalik, et me mõne toonase nõukogu liikme kuulame ära ka," ütles Talvik ERR-ile.

"Järgmisel esmaspäeval on meil Tarmo Porgand uuesti. Me räägime sellest hinna kujundamise poliitikast rahandusministeeriumis. /.../ Tema on olnud RKAS-i nõukogus aastal 2012 ja praegu on nõukogu esimees ja ka auditikomitees," rääkis Talvik.

Talviku sõnul on komisjoni häirima jäänud kaks asjaolu. "Üks on, et seesama hind, millele täna oli Eesti Päevaleht väga mõistlikult tähelepanu pööranud läbi varasemate pakkumiste. Ja teine asi, et ikkagi ainult üks pakkumine oli. Ma olen siin ka vahepeal rääkinud mitmete kinnisvara inimestega, kes ütlevad, et see on absurdne, et nii magusale objektile tuleb ainult üks pakkumine. Need teemad meid kindlasti veel huvitavad," lausus Talvik veel.

Pärast eelmisel neljapäeval toimunud erikomisjoni istungit ütles Talvik, et RKAS-i tegevus Arsenali kinnistute müügiprotsessis oli korrektne.

"Me saime täna kindlalt selguse, et see, kuidas oli korraldatud varade liikumine RKASi alla, kuidas oli korraldatud müük: et oli tehtud avalikul enampakkumisel ja kõik need muud protsessid, mis sellega seoses on, need on tehtud korrektselt. Ja seda on ka kinnitanud riigikontroll," võttis Talvik erikomisjoni istungi neljapäeval kokku.

Eelmisel nädalal käis komisjoni ees selgitusi andma teiste seas endine RKAS-i nõukogu esimees Taavi Rõivas.

Eesti Päevaleht kirjutas esmaspäeval, et AS Infortar tahtis kümne aasta eest buumiajal E-Arsenali kinnistuid osta 84 miljoni krooniga ehk pakkudes nende eest üle 30 miljoni krooni alghinnast rohkem, kuid E-Arsenali nõukogu eesotsas Eerik-Niiles Krossiga tühistas enampakkumise kahel korral.

Kui Riigi Kinnisvara AS 2012. aasta kevadel E-Arsenali Kopli kinnistud enampakkumisele pani, laekus sellele üksainus pakkumus kinnisvaraarendaja Aadu Ojalt ning koos kaasinvestoritega maksti Erika ja Tööstuse tänava nurgale jääva viiehektarise maalahmaka eest tuhat eurot alghinnast rohkem ehk 1 521 000 eurot ningn nüüd laiutab räämas tehasehoonete koha peal Arsenali kaubanduskeskus.