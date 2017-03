Palo sõnul läks 200 000 eurot Eesti brändi loomiseks asja ette

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Ettevõtlusminister Urve Palo hinnagul on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ligi 200 000 eurot Eesti uue brändi loomiseks kasutanud otstarbekalt.

Palo ütles esmaspäeval riigikogus EKRE ja Vabaerakonna arupärimistele vastates, et Eesti disainimeeskonna ülesandepüstitus oli luua Eesti brändi visuaalne identiteet ja kirjatüüp, mis kestaksid ajas vähemalt 15-20 aastat.

"Luua Eesti brändi virtuaalne teenusekeskkond, silmas pidades eeskätt viite kaalukamat sihtgruppi: eksportöörid, kelle seas on kultuurieksport. Välisinvesteeringuid kaasavad ettevõtted ja nende seas start-up sektor. Turismiettevõtted; avalik sektor; Eesti füüsilised ja virtuaalsed väravad," rääkis Palo.

Tulemus vastab Palo hinnangul etteantud tööülesandele. "Meil on olemas tsentraalne Eesti lugu, Eesti unikaalne kirjatüüp, meil on olemas virtuaalne teenusekeskkond: Estonia.ee, lugude ja sõnumiteg, ning brand.estonia.ee, kust leiab brändijuhendi ja kus on ka allalaadimist võimaldav meediapank, esitlused ja fotopank," lausus Palo.

Palo ütles, et loodud Eesti uue brändi kontseptsioon on pikaajaline, eristuv, dünaamiline, kiiresti ja kergesti arendatav ning selle kontseptsiooni autoriteks on Eesti parimad disainerid ja loovjõud erinevatest konkureerivatest agentuuridest.

200 000 euro eest korraldas EAS 2015. aastal Palo sõnul kokku üheksa töötuba, kus osales ligi 400 inimest, keda oli vaja ka toitlustada. Disainereite töötasule kulus mullu 110 000 eurot. Lisaks toimus eelmisel aastal ka riigihange Eestile maailmas unikaalse kirjatüübi loomiseks, kogumaksumusega 47 880 eurot.

"Arvestades, et ühe veebi loomine maksab keskmiselt 50 000 eurot ja ühe unikaalse kirjatüübi loomine maksab Euroopas minimaalselt 100 000 eurot, siis on projekti hinna ja kvaliteedi suhe olnud hea," tähendas Palo. Ta lisas, et oksendavaks siiliks nimetatud rändrahn on üks kujunduselement, mitte Eesti bränd.

Ettevõtlusminister tõi näiteks, et 2002. aastal loodud Eesti brändi "Welcome to Estonia" loomine läks maksma üle 13 miljoni krooni ehk 830 000 euro ning saime selle eest vaid ühe märgi.

"Seda, kui edukas või ebaedukas on EAS selle teenusekeskkonna rakendamisel näitab ainult aeg. Esimese kokkuvõtte teeme selle aasta lõpus. Arvestades tänast väga suurt ettevõtjate huvi, on eeldust arvata, et brändi tööriistakasti kasutajaid saab olema käesoleva aasta lõpuks vähemalt paarsada," lausus Palo."Töö jätkub ja seda täiendatakse."