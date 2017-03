"Lõhnakuusk" võimaldab maitsestatud sigaretisuitsu keelust kõrvale hiilida

(Foto: ERR)

Mentooliiga ja muud moodi maitsestatud sigaretid keelustatakse Euroopa Liidus alates 2020. aasta 20. maist. Kuidas suhtuda aga "lõhnakuuske", mis sigaretipakki pannes lubab näiteks kirsi-, meloni, vaarika- või piparmündimaitselist suitsu edasi pahvida.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist Kärt Sõber ütles ERR-ile, et "lõhnakuused" on teemana uus ja põhjapaneva hinnangu andmiseks tuleks asja põhjalikumalt analüüsida.

"Fakt on see, et tubakas ja suitsetamine on kahjulikud. Maitsed keelustati sigarettides põhjusel, et need soodustavad tubakatoodete tarbimist ja mõjuvad atraktiivselt eriti noortele. Samuti võivad erinevad maitsed jätta eksliku mulje, nagu oleks mõned tubakatooted vähem kahjulikud," rääkis Sõber.

Maitsestatud sigaretisuitsu keeld võeti EL-i direktiivist Eesti õigusesse üle eelmisel aastal. Lõhnakuuskede teemat direktiiv ei käsitle.