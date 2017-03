Järelehüüe Peeter Tulvistele

Peeter Tulviste (Foto: Postimees/Scanpix)

Laupäeval, 11. märtsil lahkus meie seast akadeemik professor Peeter Tulviste, Tartu Ülikooli rektor aastatel 1993–1998. Tema ärasaatmine toimub laupäeval, 18. märtsil 2017 kell 12 Tartu Ülikooli aulas.

Peeter Tulviste sündis 28. oktoobril 1945. aastal. Ta lõpetas 1964. aastal Tallinna 10. Keskkooli ning 1969. aastal Moskva Riikliku Ülikooli psühholoogia erialal. 1975. aastal sai ta samas psühholoogiakandidaadi kraadi ning 1987. aastal psühholoogiadoktori kraadi.

Oma akadeemilise karjääri pühendas ta psühholoogide õpetamisele ja psühholoogiaalasele teadustööle. Tulviste oli seotud Tartu Ülikooliga juba oma õpingute ajal Moskvas, alates 1969. aastast: alguses inseneri, loogika ja psühholoogia kateedri õpetaja ja vanemõpetajana, edasi juba dotsendina 1978–1988 ning alates 1988. aastast psühholoogia kateedri professorina. Alates 2015. aastast oli Peeter Tulviste emeriitprofessor. Oma teadustöös keskendus Tulviste kultuuripsühholoogiale.

“Eesti psühholoogia oli väga kolklik selle ajani, kui Peeter Tulviste Moskvast tagasi tuli, kaasas ideed, millega oli teda nakatanud tema juhendaja ja mentor Aleksander Luria,” on Tulviste panuse suurust hinnanud tema kolleeg prof Jüri Allik.

Tulviste korraldas mitmeid väliekspeditsioone, uurides koolihariduseta täiskasvanud inimesi nii Taimõris, Kesk-Aasias kui ka mujal. Tema teadustöö on leidnud tee arvukatesse rahvusvahelistesse teaduspublikatsioonidesse, tema juhendamisel on kaitstud ka mitmeid väitekirju ja väga palju bakalaureusetöid. Temast sai üks maailma kultuuripsühholoogia liidreist, kel õnnestus muuta kogu psühholoogia arengut suurema kultuuriteadlikkuse suunas.

Peeter Tulviste valiti Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks aastal 1994, ta on olnud ka akadeemia asepresident ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhataja. Akadeemilise töö kõrval oli Peeter Tulviste valmis kandma ka ülikooli eri tasandite administratiivse juhtimise vastutust, täites kateedrijuhataja, filosoofiateaduskonna korraldajadekaani ülesandeid. Aastatel 1992–1993 oli Tulviste Tartu Ülikooli teadusprorektor ja aastatel 1993–1998 Tartu Ülikooli rektor. Tulviste oli innustav ja nõudlik juht, tark ja aateline ülikooli uuendaja. Teda mäletatakse rektorina, kelle ajal toimus ülikoolis põlvkondade vahetus. Peeter Tulviste rektoriks oleku ajal toimus ülikoolis oluline teadustöö ümberkorraldamine ning ülikooli välissuhtluse ja võõrkeelse tegevuse hoogustumine.

Ta ise on meenutanud rektoritööd ka läbi huumoriprisma: „Mul oli tore rektoraat, meie nägemus oli, et sõidame autoga väga kiiresti, pidureid ei ole, ise peame autot parandama, bensiini ka kuskil ei ole, ise mõtleme välja liikluseeskirjad ja ise trahvime ennast, kui ei täida neid“.



Professor Peeter Tulvistel on hindamatud teened kogu Eesti ühiskonna eestkõnelejana. Tulviste oli Isamaa ja Res Publica Liidu liige ning ta on olnud riigikogu liige ning Tartu linnavolikogu liige ja esimees; 2001. aastal osales Tulviste kandidaadina Eesti Vabariigi presidendi valimistel. Ta on olnud Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu aseesimees ja Eesti Euroopa Liikumise juhatuse liige ja president. Professor Peeter Tulviste ühiskondlik tegevus ja töö nii Eesti rahvusülikooli kui ka Eesti parlamendi ja Tartu linnavõimu juhtimisel oli kantud missioonitundest ja riigimehelikust suhtumisest. Tema panus arvukate ühiskondlike organisatsioonide liikme ja nõustajana oli laiapõhjaline, ulatudes Rahvusraamatukogust Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondini, Mustpeade vennaskonnast Kaitseliidu vanematekoguni. Kõiki organisatsioone, kes jäävad tema heatahtlikust kaasalöömisest puudust tundma, ei ole siin ruumi üles lugeda.

Tegutsemisega kultuuriajakirja Akadeemia toimetuskolleegiumi liikmena ja kirjastuse Ilmamaa nõukogu liikmena andis Tulviste märkimisväärse panuse Eesti vaimuelu edendamisse. Märgiline oli ka Peeter Tulviste pikaajaline tegevus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste nõuandja ja Kaitseliidu Tartu maleva Akadeemilise malevkonna taasasutajana.Ta oli ka Eesti Üliõpilaste Seltsi armastatud ja austatud vilistlane.

Kõigis oma ameteis oli ta vääramatu Eesti ja Tartu patrioot ja Eesti teaduse tutvustaja rahvusvahelisel areenil. Ta oli külalisteadur ja -professor Clarki Ülikoolis 1989–1991 ning 1992 külalisprofessor Hamburgi Ülikooli germanistika instituudis Saksamaal. Tunnustust tema rahvusvahelisest haardest annavad muuhulgas liikmelisus Euroopa Teaduste ja Kunstide Akadeemias, New Yorki Teaduste Akadeemias, Venemaa Kasvatus- ja Sotsiaalteaduste Akadeemias, Greifswaldi Ülikooli nõukogus, Helsingi Ülikooli Aleksandri Instituudi nõukogus.

Peeter Tulviste oli Tartu aukodanik ning Tartu Suurtähe kavaler. Arvukate Eesti ja välismaiste tunnustuste hulgas on ka Eesti Vabariigi Riigivapi IV klassi teenetemärk 1998. aastast ja Riigivapi III klassi teenetemärk 2006. aastast, Kaitseliidu Valgeristi I klassi teenetemärk (2015) ja Rootsi Kuningliku Põhjatähe Ordeni I klass (1995). Tulviste oli Voroneži Riikliku Ülikooli ja Poola Meditsiiniakadeemia audoktor ja Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Lõuna-Rootsi osakonna auliige.

Mäletama jääme tema tähelepanelikku ja tundlikku huumorimeelt, mis on ilmutatud kujul leidnud tee mitmetesse akadeemilise eluga seotud anekdoodikogumikesse. 2015. aasta sügisel rajas Tartu Ülikool Peeter Tulviste 70. sünnipäeva äramärkimiseks talle nimelise pingi Toomemäel, ülikooli ajaloomuuseumi ja riigikohtu vahetus läheduses.



Peeter Tulviste ärasaatmine toimub laupäeval, 18. märtsil 2017 kell 12 Tartu Ülikooli aulas. Aula uksed on avatud alates kella 11.30. Ärasaatmistalitusele aulas järgneb muldasängitamine Raadi kalmistul ja mälestusõhtu ülikooli kohvikus.

Peahoone kella all põleb küünal Peeter Tulviste mälestuseks ja kuni 18. märtsini saab kell 9–17 teha sissekandeid järelehüüderaamatusse ülikooli rektoraadis peahoone teisel korrusel. Sügavas leinas langetame pea lahkunud suurmehe mälestuseks ja avaldame kaastunnet lähedastele.

Tartu Ülikool

Eesti Teaduste Akadeemia

Eesti Rektorite Nõukogu

Tartu linn

Ajakiri Akadeemia

Eesti Üliõpilaste Selts