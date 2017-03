Apteekrid peavad nüüdsest pakkuma odavamaid variante ka käsimüügiravimite puhul

Nüüdsest peavad apteegid tutvustama käsimüügist ravimit ostma läinud patsiendile hinna poolest odavamaid variante, seni kehtis selline nõue vaid toimeainepõhise retseptiravimi puhul.

Need, kes reedel apteeki näiteks peavalu vastu tuttavat ravimit ostma läksid, pidid saama infot ka odavama hinnaga valuvaigisti kohta. See tähendab, et patsient, kes käsimüügist ravimit ostab, peab nüüdsest saama teada, et tal on ka odavam võimalus, selgitas Ravimiameti inspektsiooniosakonna juhataja kohusetäitja Katrin Kollist "Aktuaalsele kaamerale".

"Apteekril on käsimüügiravimite väljastamisel niigi kohustus nõustada ravimi õige, ohutu ja ratsionaalse kasutamise ja säilitamise kohta. Lisaks peab ta nüüd patsiendile pakkuma infot ka samaväärse odavama ravimi kohta kõigi käsimüügiravimite korral," selgitas Kollist.

Apteekide Ühenduse juhatuse liige Kristiina Sepp ütles, et keskendudes hinnale võib fookus nihkuda vähemolulisele. Sepa sõnul on tähtis rääkida patsiendile ravimi koostisest ja toimest.

Käsimüügiravimite hinnad on apteegis erinevalt retseptiravimitest kõigile nähtavad.

"Fookuses ei saa olema kunagi apteegis hind, vaid patsient ja patsiendi vajadus. Patsiendile alati tutvustatakse ka hinda - see ei kao kuhugi -, aga fookuses on see, mis on tema vajadus, mis on tema kaebus ja kuidas me teda aidata saame," rääkis Sepp.

Apteekrite jaoks on küsimus ka selles, kuidas odavamat hinda arvestada ehk kas odavamaks lugeda näiteks pakk, milles vähem tablette või siis suur pakend, milles ühe tableti hind tuleb odavam.

"Säästvam on suurem pakend, aga kas see on eesmärgipärane, sest kõik need jäätmed ja kõik muu ju kuhjub. Ja ravimid pole ju leib ja neid peab mõistlikult kasutama," sõnas Sepp.

"Siin peab uurima ka ravimi kasutusaja pikkust ja kogu ravi peab tulema patsiendile soodam," ütles Kollist.

Ta lisas, et sotsiaalministri määrus puudutab kõiki apteegis müüdavaid käsimüügiravimeid.