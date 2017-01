Eesti uus bränd tekitab inimestes vastakaid arvamusi

Lõppenud nädalal tuvtustas EAS Eesti riigi uut brändi, Eestit tutvustavas veebikeskkonnas võib muu hulgas näha rohelist rändrahnu. "Aktuaalne kaamera" uuris, mida kujundist arvatakse.

Näiteks soomlased tutvustavad end muu hulgas kui metsiku loodusega ja soist paika, näidates videot soos maadlevatest paljastest meestest, teises videos kasutavad aga väga rumalat sõna, kuid see on arvatavasti naljakas. Eesti on mõelnud välja meie maa tutvustamise ühe tööriistana rändrahnu motiivi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Üldiselt psühhiaatrias - ma ise olen arst - on sellised testid. Võib-olla see on pilv? Ma tõesti ei tea - raske on mingit hinnangut anda," kommenteeris Aleksei, kellele välja mõeldud motiiv eriti ei meeldi.

"Tundub nagu pealtvaates sarnaneb kuidagi uisuplatsile või midagi sellist," arvas Hanna. Tema hinnangul on rändrahnu motiiv üsna vahva.

"Äkki mets ja siis seal on mingi piirkond ja siis seal on vesi äkki?" pakkus Härda-Irene, kes enda sõnul näiteks sellise märgiga T-särki endale ei tahaks. "Ei paku väga huvi selline," märkis ta.

Erikule aga meeldis vana bränd - "Welcome to Eestonia". "See oli täiuslik. Ma arvan, et see on õudne," sõnas ta.

Ka Kristiina arvates on praegusest brändist raske aru saada. "See võiks olla midagi muud, midagi, mis torkab paremini silma ja millest saab paremini aru," ütles ta.

Poliitiku ja Tartu ülikooli emeriitprofessor Marju Lauristini sõnul võib kujundist erinevaid asju välja lugeda. "Juba on loetud ka. Ma ütlen veelkord, see sõltub sellest, nagu elav asi, mida sellest teha saab," räkis Lauristin.