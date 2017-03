ERR-i juhikandidaadid: potentsiaali on kordades rohkem kui täna on suudetud realiseerida

Rahvusringhääling. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Neljapäeval andsid kandidaadid aimu oma visioonist Vikerraadio saates "Reporteritund".

Kõik kolm kandidaati olid nõus, et ERR-is on palju kasutamata potentsiaali. Saatejuht Mirko Ojakivi küsis juhikandidaatidelt, miks nad üldse rahvusringhäälingu etteotsa pürgivad.

Allar Tankler ütles, et ERR on tema hinnangul kõige suurema arengupotentsiaaliga meediaorganisatsioon Eestis. "Mis mind julgustab on see, et minu meelest ERR on täna piisavalt tugeva ja hea tervise juures, et tal on võimekus see muutus läbi teha ja need väljakutsed vastu võtta, mis puudutavad vaadet tulevikku ja tuleviku meediatarbimisele. Ja ka üleminekut sellele arusaamisele, et lisaks lineaarsele televiisori vaatamisele ja raadio kuulamisele on väga palju teisi viise, kuidas ERR-i head sisu tarbida," sõnas Tankler.

Erik Roose hindas kõige kriitilisemaks niiöelda digihüppe valdkonda. "See organisatsioon on sellises olukorras täna, et kogu maailm on nii suures muutumises ja meedia on selle eesliinil ja pannes juurde selle tohutu potentsiaali ja ka rahalise võimekuse võrreldes teiste konkurentidega, siis see võimalus ja väljakutse, mis siin on, on tohutu. Siin ebaõnnestuda lihtsalt ei tohi," lausus Roose.

"Ma näen, et minu kogemus erinevates meediates viimase 20 aasta jooksul on selline, millest oleks just nüüd ja praegu ringhäälingule abi. Kõige kriitilisem ja minu jaoks kõige tuttavam teema on digihüppe valdkond, millega me oma tiimiga Postimehes saime päris hästi hakkama," lisas ta.

Samuti tõi Roose esile ERR-i venekeelse temaatika kasutamata reservi.

Mart Luik nõustus kaaskandidaatidega ERR-i potentsiaali suhtes. "Ma olen 27 aastat ajakirjandusväljaannetes töötanud neljas erinevad riigis, ka telekanalit käivitanud. Ma olen oma kaaskandidaatidega nõus, et ERR on just potentsiaali mõttes hästi põnev organisatsioon. Seal on potentsiaali kordades rohkem, kui on täna suudetud realiseerida," ütles Luik.