Ümberistumisega võib peagi Tartust Riiga rongiga saada

Eesti ja Läti raudtee reisijaveofirmad loovad järgmisest aastast Valga raudteejaamas ümberistumisvõimalused Riia ja Tartu suunas sõitjatele.

Eesti Elroni ja Läti firma Pasažieru Vilciens juhtide tänane kohtumine oli ajaloolise mõõtmega, sest erilist koostööd kahe riigi reisirongiliikluse korraldajate vahel pole aastaid olnud.

Nüüd saadi kokku Riias Eesti saatkonnas suursaadik Tõnis Nirgi kutsel. Koostöö tegemiseks on aga viimane aeg, sest üldsust huvitab, kas ja milline on Rail Balticu kõrval praeguse raudteetrassi perspektiiv. Ja kas kahe riigi keskuste vahelist rongiühendust enne ei tekigi.

Ümberistumisvõimalusi on Valga raudteejaamas Eesti rongidelt Läti rongidele ja vastupidi võimalik luua küll, kinnitasid reisijateveofirma juhid kohtumisel. Ja võimalikuks saab see tänu sellele, et Elron lisab järgmisel aastal tartu-Valga suunal veel ühe, neljanda reisi.

Eesti ja Läti hakkavd nüüd vahetama ka teavet rongiliikluse - nii marsruutide, väljumisaegade kui ka raudtee remondi kohta. Samas pole teada, kui palju reisijaid Tartu, Valmiera ja Riia vahel üldse sõidaks.

Läti on reisirongiliikluse arengus valinud Eestiga võrreldes teise tee. Praeguseks on renoveeritud vaid kuus diiselrongi, suurt osa liinidest peaks aga tulevikus teenindama hoopis elektrirongid.

"Trass on ju olemas ja nõudlus selle järgi, et Tartul oleks tulevikus ühendus Riiaga, on kindlasti olemas. Aga nagu me siin mõlemad täna leidsime, tuleks riiklikul tasemel saada kokku ja otsustada, kuidas seda rongiliini lahendada," sõnas Elroni juhatuse esimees Andrus Ossip.