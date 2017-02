Kaljulaid: heidutus ei saa kunagi valmis

(Foto: NATO)

"Liitlasvägede saabumine ja meiepoolsed ettevalmistused selleks on graafikus ning ma tunnustan kõiki, kes sellesse panustanud on," ütles president Kersti Kaljulaid.

Ta lisas, et on selge, et eriti just esimesel aastal on üle tuhande liitlassõduri saabumine suur väljakutse, mistõttu tuleb olla valmis ka võimalikele ootamatustele reageerima.

"Usun, et näeme varsti erinevaid pahatahtlikke infooperatsioone, libauudiseid ning muid tegevusi, mille eesmärgiks on segaduse külvamine ja väärinfo levitamine. Eeskätt soovitan selles osas pea külmana hoida ning suhtuda igasugu "sensatsioonidesse" allikakriitiliselt," sõnas president.

Tema sõnul on NATO pataljoni saabumine sel kevadel oluliselt Eesti heidutust tugevdav meede. "Aga heidutus ei saa kunagi valmis. See peab vastama reaalsele ohuhinnangule ning julgeolekukeskkonna muutudes tuleb ka heidutust vastavalt kohendada. See töö jätkub ka pärast liitlaste saabumist," ütles Kaljulaid.

Riigikaitse nõukogu on nõuandvaks organiks Vabariigi Presidendi juures ning nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele. Nõukogu koosseisu kuuluvad riigikogu esimees, peaminister, riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister ning kaitseväe juhataja. Nõukogu arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust.