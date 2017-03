Liitlaspataljoni tarbeks kerkib Tapale Eesti suurim konteinerlinnak

Möödunud aastal Põltsamaale viiva tee ja Tartu maantee ristmikule ehk Puhu risti paigaldatud kahte suunda pildistav liikluskaamera on olnud väga resultatiivne: just seal registreeriti kogu Eesti arvestuses eelmisel aastal iga viies kiiruseületus. Võib öelda, et ka Tallinna ja Pärnu vahet sõitjad täidavad riigikassat tublisti: just Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel on kõige enam järjestikuseid kaameraid, mis kiirustajaid keskmisest enam pildistavad.