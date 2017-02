Alutagusel käib hooaja esimese Estoloppeti maratoni jaoks lume tootmine

Ida-Virumaal Alutagusel käib kibekiire lume tootmine ja lumevedu ning seda selleks, et juba ülehomme pidada maha Eesti pikamaasuusatajate sarja Estoloppet selle hooaja esimene maraton. Sarja kaks esimest osavõistlust on lume puuduse tõttu juba edasi lükatud.

Kaks lumekahurit toodavad kunstlund ja üks ekskavaator teeb kõik selleks, et kolm traktorit saaksid lume võimalikult kiiresti viia metsavahele, kus rajameister Ülo Ahu rajamasinaga selle suusateeks vormib, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohtadesse, kuhu tehnika ei mahu, visatakse lisalund rajale labidaga. Kokku on kunstlume all nelja kilomeetri jagu suusaradu.

Alutaguse maraton toimub sel aastal kümnekilomeetrilisel ringil, mida läbitakse kolm korda ehk tavapärasest on distants neljandiku võrra lühem. Samuti olid korraldajad sunnitud muutma sõidutehnikat, sest klassikajälgi teha ei õnnestu.

Maratoni peakorraldaja Robert Peetsi sõnul on eelolev ainus nädalavahetus, mil võistlust võimalik korraldada.

"Mul endal on kõik ülejäänud talve nädalavahetused kinni. Lisaks on meil korralduses kümme põhiinimest, kes töötavad mitu nädalat enne maratoni. Viimasel nädalal lisandub veel kümmekond inimest ja võistluspäeval on vabatahtlikke kokku 80. Kõigil on oma plaanid tehtud. See ei ole saunaõhtu viiele sõbrale, mida saad nihutada siia-sinna. Tegemist on natuke suurema üritusega," selgitas ta.

Üks abimeestest, Ida-Virumaa juurtega, kuid praegu Tartus elav Andres Laur sooviks ka ise rada proovima minna. Seda enam, et võistluspäeval staadioni ülemana ta seda teha ei saa.

"Täna hommikul Tartust siia tulles selgus, et siin on ikka uskumatult head talveolud ja ka rajaolud, kibelen juba rajale minema," ütles Laur. Tema sõnul tuleb maratoni nautimiseks arvestada kindlasti ilmaga ning panna end vastavalt riidesse.

Laupäeval oodatakse Alutaguse maratoni starti üle poole tuhande suusataja.