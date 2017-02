Ossinovski kandideerib kohalikel valimistel tõenäoliselt Tallinnas

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Ossinovski rääkis usutluses ERR-i venekeelsele uudisteportaalile, et sotsidel on tõsine eesmärk lõpetada Tallinnas Keskerakonna ainuvõim ning igaljuhul pealinnas koalitsiooni saada.

"Tallinnas on juba palju aastaid ainuvõim Keskerakonnal, mis aga pärsib linna aregut. Meie eesmärk on Tallinnas koalitsiooni saada," kinnitas Ossinovski.

Ossinovski sõnul pole ta tänaseks veel lõplikult otsustanud, kus tema kandideerib. "Aga tõenäoliselt sean ma oma kandidatuuri üles Tallinnas," ütles ta.

Ossinovski märkis, et SDE tahab kohalikel valimistel säilitada oma senised positsioonid Võrus, Valgas, Kuressaares ja Paides, kus neil on linnapea kohad ning ka teistes omavalitsustes, kus nad koalitsioonis on ning Narvas teha valimistel Keskerakonna järel teise tulemuse.

Tallinna linnapea kohale on SDE võimaliku kandidaadina nimetanud Rainer Vakrat, kes on enda sõnul valmis vajadusel riigikogust lahkuma.

"Rainer Vakra on üks võimalikest kandidaatidest, tõsine pretendent sellele kohale," kinnitas Ossinovski.

Vakra ütles möödunud aasta lõpus ERR-ile, et juhib SDE Tallinna piirkonna esimehena pealinnas valimiste ettevalmistamist ning valmisolek asuda linnapea kohale on olemas. "Juhul kui see võimalus avaneb, siis ma lahkun riigikogust ja asun linnapea ametisse," lisas Vakra, kes on olnud varem Nõmme linnaosa vanem.

SDE eesmärk on Vakra sõnul valimiste järel jõuda nö otsustajate sekka, mitte jätkata opositsioonis."Praegu kaardistame probleeme ja seda ka linnaosade tasandil," märkis Vakra.