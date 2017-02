Keskerakond kaalub uue üle 100 000 euro suuruse nõude vaidlustamist

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

ERJK tegi Keskerakonnale 14. veebruaril ettekirjutuse, millega nõutakse anonüümse ja seega keelatud annetuse summas 110 100 eurot kandmiseks riigieelarvesse 30 päeva jooksul ettekirjutuse kättesaamisest.

"Menetluse aluseks oli erakonna suur sularahajääk 2014. aaasta majandusaasta aruandes ja menetluse käigus ilmnenud segased asjaolud sularaha käitlemisel, mida kinnitas ka komisjoni tellitud erikontroll," seisab komisjoni teates.

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab nimetas seda spetsiifiliseks finantsküsimuseks, milles tema ei ole spetsialist. "Ma küsisin selles suhtes arvamust ühelt juristilt ja vastavalt tema hinnangule me käitume," sõnas Aab.

Aabi sõnul on võimalik, et praegu endiselt Tallinna linnapealt ja eksesimehelt Edgar Savisaarelt kohtuosusega välja nõutud raha tagastav Keskerakond vaidlustab ettekirjutuse. "Ei ole välistatud. Ma tahangi juristi arvamust kuulda, see on väga segane vaidlus," ütles Aab.

Mis puudutab Priit Kutseri ja Jaanus Mutli vastu esitatud nõuet, siis ütles Aab, et erakond vastutab ka nende eest.

"Otsus on tehtud 116 700 euro kohta, mis puudutab selle Hiiu staadioni reklaamikampaaniat, mis põhiliselt oli Edgar Savisaarele ettekirjutus," meenutas Aab.

ERJK kaasas Keskerakonna Kutseri ja Mutli vastu esitatud nõuete tagastamise menetlusse. Erakonnaseaduse järgi on põhivastutaja nii või teisiti erakond, kui kuskil on olnud mingeid rikkumisi või vääralt on kasutatud vahendeid.

"Me ütlesime, et me oleme nõus selle erakonnana kui põhivastutajana täitma ja seal sees on ka Jaanus Mutli nõue. Kas Jaanus Mutli selle kompenseerib, ma ei tea. Ma ei ole temaga rääkinud. Mis puudutab Kutserit, siis teema on suhteliselt segane. Juhatus otsust Kutseri suhtes ei ole vastu võtnud," rääkis Aab.