Uudistepäeva kokkuvõte 17. veebruar

Uudistepäeva kokkuvõte 17. veebruaril (Foto: ERR/Fotor)

Haigekassa andis tervishoiutöötajate palgatõusu tagavaks leppeks aega ühe kuu

Haigekassa nõukogu otsustas reedesel istungil anda meedikutele kuu aega kollektiivlepingu sõlmimiseks ning ei toetanud tervishoiusektori ettepanekut tõsta palku enne kollektiivleppe sõlmist. Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul on osapooltel tekkinud selge tahe leppeni jõuda.

"Haigekassa nõukogu tunnustas tööturu osapooli ja töötüli ei ole kindlasti kellegi huvides," ütles Ossinovski ERR-ile. Ta märkis, et haigekassa nõukogu võttis hea sõnumina vastu neljapäeval sõlmitud kokkuleppe ja otsustas anda osapooletele ühe kuu aega kollektiivleppeni jõudmiseks.

Haigekassa järgmine koosolek toimub 17. märtsil ja kui selleks ajaks on kollektiivlepe sõlmitud siis haigekassa langetab Ossinovski sõnul vajalikus ulatuses raha eraldamise, et 1. aprilliks saaks jõustada õigusaktid, mille alusel raha meedikuteni jõuaks.

"Loodame, et sama heas ja konstruktiivses vaimus jätkatakse ja kuu pärast on kollektiivleping olemas," tähendas minister Ossinovski.

Neljapäeval teatasid tervishoiutöötajate ja haiglate esindusorganisatsioonid, et kuigi veel ei olda valmis kollektiivlepingut sõlmima, siis palgatõusu osas valitseb pooltel üksmeel. Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit ja Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit ja Eesti Perearstide Selts ootavad, et lähtuvalt kokkuleppest kiidaks haigekassa nõukogu palgatõusu heaks.



Keskerakond ja Kesknädala väljaandja peavad piltnikule maksma kokku 12 600 eurot

Tallinna ringkonnakohtu reedese otsuse kohaselt peab Keskerakond ja parteilehte Kesknädal väljaandev MTÜ Vaba Ajakirjandus autoriõiguste rikkumise eest fotograaf Jill Greenbergile kokku 12 600 eurot.

Ringkonnakohus jättis varasema Harju maakohtu otsuse Greenbergi rahanõude osas muutmata, kuid tegi menetluskulude jaotuse osas uue otsuse, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu ERR.ee-le.

Ringkonnakohus leidis, et autoriõiguste osas on maakohtu otsus seaduslik ning põhjendatud ja selle muutmiseks alus puudub, kuid menetluskulud tuleb jaotada vastavalt hagi rahuldamise ulatusele.

Jill Greenberg nõudis Keskerakonnalt ja ajalehelt Kesknädal kümme aastat tagasi pildistatud nutva lapse kunstilise foto loata kasutamise eest 57 500 eurot ning seda pilti kasutati 2011. aastal Ärma talu vastases reklaamikampaanias.

Harju maakohus rahuldas mullu märtsis Greenbergi hagi Keskerakonna ja MTÜ Vaba Ajakirjandus vastu osaliselt ja mõistis erakonnalt välja 2800 eurot ja Kesknädalat välja andvalt MTÜ-lt Vaba Ajakirjandus 9800 eurot.



Eesti inimesed on hakanud välismaal mõistlikumalt käituma

Eesti kodanikud on hakanud välismaal olles mõistlikumalt käituma ning hoidma oma vara ja dokumente hoolikamalt, selgub välisministeeriumi avaldatud andmetest.

Möödunud aastal tehti 1350 konsulaarabiga seotud toimingut, mida on ligi viiendiku võrra vähem, kui aasta varem. "See tähendab, et iga päev sai alguse umbes neli uut konsulaarabi juhtumit, " märkis välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Kersti Eesmaa. Lõviosa juhtumistest ehk ligi 60 protsenti on seotud reisidokumendi kaotusega.

"Kui vaadata statistikat, siis keskmiselt pöördus konsulaarabi saamiseks meie poole dokumendi kaotuse tõttu 2,2 inimest, ehk kui keskmiselt on Eesti leibkond suurus 2,3 inimest, siis see tähendab et iga päeva kaotab oma reisidokumendid üks perekond," rääkis Eesmaa.

Möödunud aastal andis ministeerium 788 korral abi asendusdokumendi saamiseks, 158 juhul abistas kinnipeetud kodanikke, 92 korda surmajuhtumi asjus, 71 korral õnnetuse või haigestumise puhul, 49 juhul aidati inimesi rahakaotuse korral, 17 korral anti abi kuriteo ohvrile ning 175 juhtumit olid sellised, mida ministeerium klassifitseeris muu konsulaarjuhtumi alla. Aukonsulite vahendusel tehti konsulaartoimingutest ligikaudu kuuendik ehk nende abil lahendati 216 juhtumit.

2015. aastal andis välisministeerium konsulaarabi 1647 korral, 2014. aastal 1562 ja 2013. aastal 1396 korral.



Juncker: EL ei tohi anda järele USA survele kaitsekulutusi tõsta

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kutsus Euroopat üles mitte andma järele USA survele kaitsekulutusi tõsta. "See on olnud Ameerika sõnum palju-palju aastaid," rääkis Juncker Müncheni julgeolekukonverentsil peetud kõnes Reutersi teatel. "Olen väga vastu sellele, et lasta end survestada seda tegema".

Junckeri hinnangul teevad Euroopa Liidu kulutused arengu- ja humanitaarabile tasa kõik vajakajäämised kaitsekulutustes.

"Kui vaadata, mida Euroopa teeb kaitsevaldkonnas ja lisada arenguabi, lisada humanitaarabi, siis näeb võrdlus USAga välja hoopis teistsugune," tõi ta välja. "Tänapäeva poliitika ei saa käia üksnes ümber kaitsekulutuste tõstmise".

Selle nädala alguses hoiatas USA kaitseminister James Mattis NATO liitlasi, et nad peaksid kinni kokkuleppest kulutada kaitsele kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Vastasel juhul lubas Washington, mis annab NATO eelarvest 70 protsenti, oma kohustustest bloki ees taganeda.



Kreml: me ei vaadanud Trumpi läbi "roosade prillide"

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis reedel, et Moskva ei ole pettunud selle pärast, kuidas Venemaa ja USA suhted on uue presidendi Donald Trumpi ametiaja alguses arenenud.

Samuti rõhutas ta Reutersi teatel, et kahepoolsetele suhete edasistele väljavaadetele saab hinnangu anda alles siis, kui Trump ja Venemaa president Vladimir Putin on esimest korda kohtunud.

"Praegu pole veel olnud piisaval määral suhtlust kahe riigipea vahel. Pole teada, millal see (kahepoolne kohtumine - Toim.) võiks toimuda. Ja tõenäoliselt alles pärast seda, kui nad on rääkinud, saab selgeks, millises valdkonnas on endiselt märkimisväärsed erimeelsused ja kus on võimalik leida kohti koostööks," rääkis Peskov.

"Me pole kandnud roosasid prille, me pole omanud illusioone, seetõttu pole ka millegi pärast pettunud olla," selgitas Kremli kõneisik ajakirjanikele.

Peskovi kommentaar oli vastuseks küsimusele, kas Venemaa juhtkond on pettunud selle tõttu, et suhete parandamine USA-ga pole pärast Trumpi ametisse asumist kiiremini kulgenud.



3D-prinditud kaamera annab kotka pilgu

Saksa teadlased esitlevad kotkasilmast inspireeritud 3D-prinditud kaamerat. Aparaati saaks kasutada näiteks endoskoopide ja nutitelefonide kaamerate lahutusvõime parandamiseks ning isejuhtivate autode sensorites.

"Võid panna ühe millimeetrise läbimõõduga kaamera oma prillidesse ja lindistada oma tervet elu, nagu sina seda näed. Ülesvõtete lahutusvõime ei jääks väga palju alla sinu enda silma võimekusele," tutvustas kaamerat Stuttgarti ülikooli füüsik Harald Giessen.

Lahendus võimaldab teha fotosid, millel on pikslite tihedus nende keskosas suurem kui äärtes. Võrreldes tavapäraste kaameratega nõuaks neilt kasuliku info ammutamine seeläbi vähem energiat ja vähendab piltide töötlemiseks kuluvat aega.

Samal põhimõttel toimivad nii inimeste, kotkaste kui ka mitmete teiste loomade silmad. Näiteks inimeste tsentraallohus paikneb millimeetri kohta 200 000 valgustundlikku kolvikest, kotkastel umbes miljon. Nägemisvälja äärealade lahutusvõime on samal ajal piisavalt hea, et märgata lähenevat ohtu, kuid mitte niivõrd kõrge, et nägemistaju üle koormata.

Uut tüüpi kaamera loomiseks printis Giessen ühele pildisensorile neli veidi erinevat plastist läätse. Pikema fookuskaugusega läätsed kindlustasid hiljem arvutialgoritmidega kokku sulatatava pildi keskosa teravuse, lühema fookuskauguse läätsed laia vaatevälja. Prototüübi läbimõõt oli võrreldav kolme kõrvuti asetatud juuksekarvaga.



Teaduslikult disainitud paast vähendab ohtlike haiguste riski

Toitumises suuremaid muudatusi tegemata on võimalik langetada eluohtlike haiguste ohtu. Selleks tuleb kõigest iga paari kuu järel teha viiepäevane eriline dieet.

Sellisele järeldusele jõudsid teadlased hiljutise uuringu järel, kus 71 täiskasvanut läbisid kolmetsüklilise madala kalorsusega “paastusarnase” dieedi. See oli uuringu teine faas ning uuringu käigus ilmnes mitmeid positiivseid mõjusid.

Dieet vähendas südameveresoonkonna ohutegureid, nende seas vererõhku, põletikutunnuseid (mida näitas C-reaktiivsed valgu tase), paastu ajal glükoosi taset ning nende hormoonide (IGF-1) hulka, mis mõjutavad ainevahetust. Muuhulgas vähenes ka katsealuste vööümbermõõt ja langes nende kaal, vähenes keharasva kogus, kuid mitte lihasmass.

Kokkuvõttes vähendas dieet uuringus osalejate vähi, suhkurtõve, südamehaiguste ja teiste vananemisega seotud haiguste ohtu.

Loe pikemalt siit!



Homne ilm

Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lääne- ja edelatuul 5-10 m/s, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on +2..+5°C.